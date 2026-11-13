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Zapomíná církev na chudé? Farář Richard F. Vlasák o síle dialogu a sociálním rozměru evangelia

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Jak vypadá pastorace v místech zasažených chudobou? Evangelický farář Richard F. Vlasák se ohlíží za svým pětiletým působením ve Šluknovském výběžku. V otevřeném rozhovoru přibližuje, proč se z církve nesmí…
Zapomíná církev na chudé? Farář Richard F. Vlasák o síle dialogu a sociálním rozměru evangelia

Zapomíná církev na chudé? Farář Richard F. Vlasák o síle dialogu a sociálním rozměru evangelia

Doba čtení 14 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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