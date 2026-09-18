Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Už se ochladilo, čas uzení je tu. Jak dokonale vyudit sýr

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Horké léto už je pryč a podzimní zářijové dny pomalu lákají k zapálení udírny. Není se čemu divit. Celé léto fungovala udírna ve většině domácností spíše jako dekorace. Komu by se chtělo v letním parnu udit? Asi nikomu. Nyní už se můžeme vrhnout třeba na uzení sýra. Ten domácí rozhodně stojí za to. Volit je možné klidně i obyčejný eidam, který po vyuzení v domácí udírně chutná úplně jinak. Mnohem lépe. Jak tedy takový sýr vyudit?
Uzený sýr ve střevě

Uzený sýr ve střevě

Zdroj: Radek Štěpán
Reklama
Další články z Naše zahrada
Mražení rajčat: skvělý způsob, jak zachovat čerstvou chuť
Mražení rajčat: skvělý způsob, jak zachovat čerstvou chuť
Mizuna na podzim: Vypěstujte si křupavou zelenou lahůdku
Mizuna na podzim: Vypěstujte si křupavou zelenou lahůdku

Možná, že nevíte, co je to mizuna. V takovém případě je nutné se s touto rostlinou seznámit. Jde o listovou...

Neřežte ovocné stromy hned: jabloně počkají na předjaří, peckoviny na teplo
Neřežte ovocné stromy hned: jabloně počkají na předjaří, peckoviny na teplo

Neřežte ovocné stromy hned: jabloně počkají na předjaří, peckoviny na teplo. I když máte pocit, že...

Asijská listová zelenina aneb Co vysít v září místo salátu
Asijská listová zelenina aneb Co vysít v září místo salátu

Nyní nastává ideální čas pro rychle rostoucí listovou zeleninu. Kromě klasického špenátu nebo salátu můžete...

Po usušení zčernají. Pozor na některé druhy hub
Po usušení zčernají. Pozor na některé druhy hub

Hlavní houbařská sezona se přehoupla do své druhé poloviny. Ta první na mnoha místech za moc nestála. Nyní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.