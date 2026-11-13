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Chtěl vrátit hodinky z internetového bazaru. Úřady začaly zkoumat dalších sedm inzerátů

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Dennívýzva
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Kupující si na bulharském inzertním portálu objednal hodinky, po převzetí ale tvrdil, že jejich vlastnosti neodpovídají popisu. Prodávající je odmítla vzít zpátky a vrátit mu peníze. Na stejném účtu našli pracovníci bulharské komise na ochranu spotřebitelů ještě sedm dalších nabídek. Spor z roku 2014 se dostal až k Soudnímu dvoru Evropské unie, před kterým už šlo o to, kdy se na člověka prodávajícího přes bazar vztahují stejné povinnosti jako na obchodníka.
Ilustrační fotografie.

Ilustrační fotografie.

Zdroj: tonodiaz / Magnific (Freepik)
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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