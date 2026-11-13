Chtěl vrátit hodinky z internetového bazaru. Úřady začaly zkoumat dalších sedm inzerátů

Ve stížnosti pro úřad popsal kupující dvě různé věci. Jednak měl výhrady k tomu, co za své peníze dostal, jednak neuspěl, když chtěl hodinky vrátit. Komise si od provozovatele portálu opatřila údaje k účtu a zjistila, že pod přezdívkou vystupovala Evelina Kamenova. Ještě při kontrole 10. prosince 2014 bylo na jejím účtu osm inzerátů, mezi nimi i nabídka sporných hodinek. Komise se ale začala zabývat rovněž tím, co žena nenapsala do žádné ze svých nabídek.
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Komise uložila pokuty, okresní soud její rozhodnutí zrušil
Úřad v únoru 2015 ženě vytkl mimo jiné to, že zájemci u inzerátů nenašli adresu obchodníka, informace o podmínkách dodání ani poučení o možnosti odstoupit od smlouvy. Za porušení povinností jí uložil několik pokut. Žena rozhodnutí napadla u okresního soudu ve Varně. V březnu následujícího roku soud rozhodnutí komise zrušil, protože podle něj prodávající neměla postavení obchodníka. Komise se obrátila na správní soud ve stejném městě a ten řízení přerušil. Chtěl od evropských soudců vědět, zda už osm současně vystavených inzerátů stačí k tomu, aby se na ženu tyto povinnosti vztahovaly.
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Záleží také na tom, odkud se věci na bazaru vzaly
Soudní dvůr v říjnu 2018 odpověděl, že jenom z počtu nabídek to poznat nejde. Pro soud ve Varně mohlo mít větší váhu třeba zjištění, zda žena pořizovala zboží od začátku s úmyslem dál je prodávat a zda to dělala pravidelně. Význam mohlo mít i to, jestli opakovaně nabízela podobné výrobky a měla o nich odborné znalosti, které kupujícím chyběly. Ani zájem na výdělku ovšem podle soudu sám o sobě nestačil. Rozhodnout měl bulharský soud podle toho, jak prodej této konkrétní ženy ve skutečnosti vypadal. Evropský rozsudek proto kupujícímu nepřiznal peníze za hodinky a nevyslovil ani to, že žena směla odmítnout jejich převzetí.
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Na stejném tržišti mohou mít dva kupující různá práva
Na internetovém bazaru se může vedle sebe objevit použitá věc od profesionálního prodejce a věc, kterou nabízí její dosavadní majitel jako soukromá osoba. Spotřebitel, který koupí běžné zboží od podnikatele přes internet, má zpravidla čtrnáct dnů od převzetí na odstoupení bez udání důvodu. To může platit i pro použité hodinky. U koupě mezi dvěma soukromými lidmi takové spotřebitelské právo kupujícímu ze zákona nevzniká. Zvlášť ale stojí otázka, jestli věc měla všechny vlastnosti, které jí prodávající v nabídce připsal. Právě odtud celý bulharský spor vyšel. Počet nabídek nakonec evropským soudcům nestačil ani k určení postavení prodávající, natož aby podle něj mohli posoudit samotné hodinky.
eur-lex.europa.eu, europa.eu