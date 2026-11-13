Česká turistka zemřela na oblíbeném ostrově v Thajsku. Její tělo našli mezi skalami, příčina smrti zůstává nejasná

Tragický nález oznámily thajské úřady v úterý 3. listopadu, kdy byla na ostrově Phi Phi v provincii Krabi nalezena mrtvá česká občanka. Na místo dorazili policisté, zdravotníci a zástupci místní správy, kteří začali zjišťovat okolnosti jejího úmrtí. Podle dostupných informací se událost začala vyšetřovat kolem deváté hodiny ranní místního času. Žena se nacházela ve skalnatém prostoru poblíž jednoho z hotelů, v turisticky vyhledávané oblasti na pobřeží Andamanského moře. Její totožnost se podařilo zjistit a následně bylo potvrzeno, že šlo o 34letou občanku České republiky. Zatím ale není jasné, co přesně její smrti předcházelo ani jak dlouho se na místě nacházela. Policie proto pokračuje ve vyšetřování a čeká na další výsledky zdravotního ohledání.
Na těle nebyly patrné známky napadení
První zjištění kriminalistů nepřinesla jednoznačnou odpověď na to, proč česká turistka zemřela. Při předběžném ohledání totiž nebyla nalezena viditelná poranění ani stopy, které by bezprostředně ukazovaly na fyzické napadení. Samotná absence zranění ovšem nestačí k určení příčiny smrti a nevylučuje ani další možné okolnosti. Vyšetřovatelé proto musí vyhodnotit výsledky pitvy a další informace získané během šetření. Zda šlo o nešťastnou náhodu, náhlé zdravotní komplikace nebo jinou příčinu, zatím nebylo potvrzeno. Veřejně dostupné informace rovněž neupřesňují, kdy přesně žena zemřela a zda se před tragédií pohybovala po ostrově sama. Policie dosud nezveřejnila závěr, který by některou z možných příčin jednoznačně potvrdil.
Rodině pomáhá české velvyslanectví
Úmrtí české občanky potvrdila také česká diplomacie, která je prostřednictvím zastupitelského úřadu v Bangkoku v kontaktu s její rodinou. Pozůstalým poskytuje konzulární pomoc a podílí se na vyřizování záležitostí souvisejících s převozem těla do České republiky. Takový postup může být v zahraničí administrativně náročný, protože je nutné získat potřebné dokumenty od místních úřadů a zajistit splnění přepravních podmínek. Důležitou roli přitom zpravidla hraje cestovní pojištění, pokud zahrnuje také úhradu nákladů spojených s úmrtím v zahraničí. Bez odpovídající pojistné ochrany mohou finanční náklady přejít na pozůstalé. České zastupitelské úřady mohou rodině pomoci s komunikací, vysvětlením místních postupů a potřebnými doklady, samotnou přepravu však obvykle zajišťuje specializovaná služba. V případě zemřelé turistky zatím nebylo zveřejněno, kdy by se převoz mohl uskutečnit.
Oblast patří mezi nejnavštěvovanější místa Thajska
Souostroví Phi Phi patří k nejznámějším turistickým oblastem jižního Thajska a každoročně přitahuje návštěvníky z celého světa. Proslavilo se průzračným mořem, vápencovými útesy a plážemi, které patří k nejfotografovanějším místům v zemi. Významnou roli v jeho popularitě sehrál také film Pláž z roku 2000 s Leonardem DiCapriem, který se natáčel v zátoce Maya Bay na sousedním ostrově Phi Phi Leh. Na rozdíl od turisticky obydleného ostrova Phi Phi Don jde o chráněnou přírodní oblast, kde platí omezení návštěvnosti a koupání. Skalnaté pobřeží je přitom charakteristické pro celé souostroví, nikoli pouze pro místo tragického nálezu. V souvislosti se smrtí české turistky dosud nebyly zveřejněny žádné informace, které by potvrzovaly nebezpečné podmínky v konkrétní lokalitě. Další okolnosti jejího úmrtí tak zůstávají předmětem policejního vyšetřování.
Zdroje: banmuang.co.th, tn.nova.cz, mzv.gov.cz, lovethailand.org