Když mám den, kdy se mi ani trochu nechce vytahovat kuchyňskou váhu nebo hlučný mixér, ale zároveň toužím po něčem poctivém,
vláčném a voňavém, sáhnu po tomhle parádním zákusku s . Mám moc ráda, že stačí obyčejný Grankem hrníček o objemu 200 ml, metlička nebo lžíce a během chvilky mám zaděláno na těsto, které krásně spojuje kakaovou sladkost s jemným kávovým přelivem a nadýchanou šlehačkou. Navíc díky oleji, mléku a voňavé kávové zálivce zůstává korpus úžasně šťavnatý a přesně takový, jaký ho u domácích miluju. řezů
Nejvíc mě baví, jak si s tímhle
můžu hezky pohrát při dokončování, ať už povrch uhladím, udělám na něm vlnky vidličkou nebo přidám pár koleček moučníkem a špetku kakaa. Z formy banánu o rozměru 21 x 21 cm vykouzlím úhledné kostky, které se skvěle hodí k odpolední kávě, na víkendové mlsání i pro nečekanou návštěvu.
Můj tip zní: Upečený korpus zalijte kávovým nálevem ještě teplý, aby tekutina krásně vsákla do každého kousku a moučník získal tu pravou šťavnatost bez vysušení. Recept na hrníčkový zákusek s Grankem a šlehačkou
Celkový čas přípravy, pečení a chlazení: 65 minut Ingredience potřebné k přípravě Kakaové těsto: 3 vejce 200 g Granka 100 g moučkového cukru 100 ml mléka 100 ml oleje 200 g polohrubé mouky 1 lžička prášku do pečiva Kávový přeliv: 200 ml horké vody 1 lžička instantní kávy 1 lžička krystalového cukru Na šlehačkovou vrstvu a zdobení: 250 ml smetany ke šlehání 1 lžíce moučkového cukru 1 banán (na dozdobení) 1 lžička kakaa (na posypání) Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, po vychlazení nakrájet Postup při přípravě hrníčkového zákusku s Grankem
1. Do hluboké mísy
rozklepněte vejce, přisypte moučkový cukr a metličkou nebo vařečkou vše důkladně promíchejte do hladké směsi.
2. Přilijte mléko a olej, přidejte Granko, přisypte polohrubou mouku s práškem do pečiva a
ručně vymíchejte hladké a tekutější těsto bez hrudek.
3. Čtvercovou formu o rozměrech
21 x 21 cm vyložte pečicím papírem a rovnoměrně do ní vlijte připravené těsto. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, Granko tvoří základ
4. Formu
vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů a pečte přibližně 20 minut do propečení.
5. V hrníčku
smíchejte horkou vodu, instantní kávu a cukr a míchejte, dokud se káva i cukr zcela nerozpustí.
6. Upečený korpus
nechte chvíli zchladnout, poté ho rovnoměrně přelijte připraveným kávovým nálevem a nechte tekutinu vsáknout. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, krásně bohaté těsto
7. Vychlazenou smetanu ke šlehání
ušlehejte s moučkovým cukrem do pevné a nadýchané šlehačky.
8. Šlehačku
rozetřete na prochladlý korpus, povrch uhlaďte nebo ozdobte vlnkami vidličkou, přidejte plátky banánu a poprašte kakaem. Foto a zdroj: Taká obyčajná žienka domáca, ozdobte dle vlastní fantazie
9. Hotový zákusek
uložte na krátkou dobu do lednice, poté ho nakrájejte na úhledné řezy a podávejte. Tipy redakce: Jednotná míra hrníčku: Na odměřování surovin používejte stále stejný hrníček o objemu 200 ml, aby těsto mělo správnou hustotu a skvěle drželo tvar. Rychlá příprava bez mixéru: Suroviny na těsto šlehejte a míchejte ručně metličkou nebo vařečkou, čímž ušetříte čas i mytí nádobí. Horký kávový přeliv: Kávovou směs připravte z horké vody a nalijte ji na korpus tak, aby se rovnoměrně rozlila po celé ploše. Hravé zdobení povrchu: Šlehačku můžete po uhlazení ozdobit jemným vzorem vidličkou, přidat čerstvé plátky banánu nebo posypat kakaem či nastrouhanou čokoládou. Čisté krájení kostek: Před každým řezem otřete nůž vlhkou utěrkou, aby řezy měly krásně čisté hrany a šlehačka se netrhala.
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Foto a recept: autorský text redakce cooky.cz, Se souhlasem Taká obyčajná žienka domáca