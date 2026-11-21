Móda má ráda řešení, která vyžadují nákup. Nová sezóna, nový kabát. Nová kabelka. Nové boty. Jeden z nejviditelnějších doplňkových trendů letošního podzimu funguje přesně opačně. Květinová brož dokáže změnit věc, kterou už ve skříni máš. Vogue ji zařadilo mezi nejžádanější doplňky sezóny a květinové brože se objevily v kolekcích Chanel, Dior, Khaite, Loro Piana nebo Kallmeyer.
Začni kabátem, který už tě trochu nudí
Nejjednodušší místo je klopa. Na obyčejném černém, šedém, camel nebo tmavomodrém kabátu funguje větší textilní nebo kovová brož jako jediný výrazný prvek. Nemusíš k ní přidávat náušnice, náhrdelník a výraznou kabelku. Právě kontrast mezi velmi obyčejným kabátem a jedním dekorativním detailem je to, co funguje.
Květina nemusí znamenat romantickou vílu
Květinová brož se dá snadno posunout do příliš sladké polohy. Pokud to není tvůj styl, vezmi ji na grafické tričko a sako, jak doporučuje i Vogue. Nebo na pánsky střižený kabát, hrubý svetr či denim. Čím tvrdší nebo jednodušší základ, tím méně bude květina působit jako svatební dekorace.
Vintage je tady skoro výhoda
Brož patří k těm doplňkům, u kterých nemusíš řešit aktuální kolekci. Staré bižuterní brože, kovové květiny, smalt, sklo, perleť – právě drobná nepravidelnost nebo patina může vypadat živěji než úplně nový kus. Podívej se do šperkovnice po babičce, na bleší trh nebo do vintage obchodu. Je to trend, který je výborně kompatibilní s věcmi staršími než samotný trend.
Nejen na kabát
Brož může fungovat také na: oversized saku, silném kardiganu, šále, baretu, jednoduchých šatech, látkové kabelce. U jemného úpletu jen pozor na váhu a jehlu, která může materiál poškodit.
Jedna malá věc může udělat víc než celý nový outfit.
Možná je to nejpříjemnější zpráva sezóny. Ne všechno, co vypadá nové, musí být nové. Někdy stačí přesunout pozornost. Připnout na starý kabát něco, co leželo deset let v krabičce. A zjistit, že problém nebyl v tom, že kabát už není módní. Jen jsme se na něj příliš dlouho dívaly stejně.
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Zdroje: Vogue – The 9 Most-Wanted Accessories of Fall—and How to Style Them Now [1], Vogue – Scarves! Brooches! Charms! 10 Fall 2026 Accessory Trends That Stole the Show [2].