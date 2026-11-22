U nás doma se vánoční cukroví sotva začne plánovat a vosí hnízda, nebo chcete-li včelí úly, už jsou na seznamu skoro nahoře. Pečení netřeba, práce s nimi není na celé odpoledne a chuťově mají všechno, co od téhle klasiky člověk čeká: piškotové kakaové těsto, trochu rumu a uvnitř máslový krém. Název se může lišit, základ ale zůstává stejný. Kužel z formičky, náplň schovaná uvnitř a dole piškot.
Výhoda tohohle cukroví je i v tom, že si ho každá rodina trochu ohne po svém. Někde patří do krému vaječný likér, jinde nedají dopustit na úplně obyčejný máslový krém. Občas se do těsta přisypou ořechy, jindy strouhaný perník. U nás se držíme spíš staré verze. Je osvědčená, každý ji zná a není potřeba ji zbytečně vylepšovat.
Můj tip z praxe: Pokud je těsto moc měkké a lepí se na prsty i do formičky, dejte ho na 15 až 20 minut do lednice. Po krátkém zchlazení se s ním pracuje výrazně líp a úly mají čistší tvar. Recept na tradiční vosí hnízda neboli včelí úly
Doba přípravy: 45 minut Odležení těsta: 15 až 20 minut Počet kusů: zhruba 20 až 24 hnízd Ingredience pro přípravu Těsto: 160 g kulatých dětských piškotů 90 g moučkového cukru 60 g másla 1 lžíce kakaa 3 lžíce rumu Náplň: 100 g másla 100 g moučkového cukru 1 žloutek Dokončení: kulaté dětské piškoty podle potřeby moučkový cukr na vysypání formiček Postup přípravy vánočních vosích hnízd
1. Začněte
krémem. Změklé máslo utřete s moučkovým cukrem dohladka, potom vmíchejte nebo zašlehejte žloutek. Výsledek má být jemný, ale pořád dost pevný. Tekutý krém by se z hnízd brzy tlačil ven.
2.
Piškoty umelte najemno, případně je rozmixujte. Přisypte moučkový cukr a kakao. Suchou směs promíchejte pečlivě, kakao se jinak rádo drží v tmavších hrudkách. Přidejte změklé máslo a rum
3. Rukama nebo vařečkou zpracujte soudržné
těsto. Když se rozpadá, pomůže pár kapek rumu nebo trocha vody. Jestli je naopak moc vláčné, dejte mu chvíli v chladu.
4.
Formičky na vosí hnízda podle potřeby lehce vymažte a vysypte moučkovým cukrem. Není to jen kosmetika, cukr usnadní vyklopení a povrch pak vypadá hladší.
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5. Z těsta oddělujte menší kousky a vtlačujte je do formiček. Uprostřed nechte důlek na
náplň. Stěny nedělejte příliš slabé, při vyklápění by se mohly snadno protrhnout.
6. Do středu každého kousku dejte lžičku
máslového krému. Raději méně než víc. Krém má zůstat uvnitř, ne vytékat kolem piškotu.
7. Spodek uzavřete
kulatým piškotem a zlehka ho přitlačte. Piškot vytvoří dno a postupně nasaje trochu vlhkosti z krému, takže se cukroví lépe propojí.
8. Hotová
vosí hnízda vyklápějte opatrně. Když některé nejde ven, zkuste formičkou jemně poklepat o pracovní desku. Případně pomůže špička nože, ale opravdu jen zlehka, aby se neporušil tvar. Foto: Cooky.cz, Spodek hnízd přiklopte piškotem a lehce přitlačte.
9. Uložte je do chladu alespoň na
několik hodin, nejlépe přes noc. Podávejte vychlazené, jako součást vánočního cukroví. V uzavřené krabici v lednici vydrží přibližně 3 až 5 dní, podle toho, jak čerstvý byl krém. Foto: Cooky.cz, Hnízda lze ozdobit dle vlastní fantazie, například včelou. Kakaové těsto, piškot a formička. V tomhle je jejich půvab Nejlépe se pracuje s měkkým, ale ne rozpuštěným máslem. Krém pak lépe drží a cukroví se nerozjíždí. Pokud připravujete cukroví i pro děti, část těsta můžete udělat bez rumu a zvlhčit ho trochou mléka. Formičku během práce znovu poprašujte moučkovým cukrem, hlavně u větší dávky. Po několika kusech se začne těsto chytat.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková