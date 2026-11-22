mají u nás zvláštní postavení. Nejsou nijak okázalé, ale když přijde návštěva, rodinná oslava nebo jen chuť na studenou večeři, veka se na lince objeví Chlebíčky skoro automaticky. Namaže se , krájí se vajíčka a poslední kousek s hezky posazenou oblohou většinou zmizí dřív, než si ho někdo stačí odložit. Jarní verze s pórkem je svěžejší než těžké pomazánka bufetové klasiky, přitom pořád dost sytá.
Český chlebíček patří mezi stálice otevřených sendvičů. V dostupných pramenech se jeho novější pražská podoba často spojuje se jménem lahůdkáře Jana Paukerta. Základ bývá jednoduchý: plátek veky, máslo, salát nebo pomazánka a navrch šunka, vejce, okurka, paprika či jiná obloha. V tomhle receptu se půjde o něco poctivější cestou. bude domácí, pomazánka vaječná a pak už jen stačí dát talíř na stůl. Dlouho tam obvykle nezůstane. Veka
Jednu věc se vyplatí nepodcenit: teplou veku nekrájejte. Ani když voní a láká to. Střídka se může srazit, nůž ji potrhá a z pěkných šikmých plátků budou spíš zmuchlané krajíce. Podobně opatrně s vejci do pomazánky. Mají být uvařená natvrdo, ne však zbytečně dlouho. Recept na jarní chlebíčky s pórkem
Doba přípravy: 1 hodina 30 minut včetně kynutí a pečení Co potřebujeme
Domácí veka: 500 g hladké mouky 250 ml vlažného mléka 100 ml vlažné vody 40 g droždí 1 lžička cukru 2 lžičky soli 3 lžíce oleje 1 ks vejce na potření
Pomazánku a obložení: 6 ks vajec uvařených natvrdo majonéza 1 lžička hořčice dle chuti sůl a pepř 1 ks pórek 2 až 3 ks vajec nakrájených na kolečka na ozdobu 1 ks červené papriky Postup přípravy chlebíčků s pórkem a domácí vekou
1. Z
droždí, cukru, části mléka a trochy mouky připravte kvásek. Nechte ho asi 10 minut stát, aby se droždí rozběhlo.
2. Ke kvásku nasypte zbytek
mouky, přilijte mléko i vodu, přidejte sůl a olej. Vypracujte hladké těsto. Mísu přikryjte a těsto nechte kynout zhruba 45 minut.
3. Z vykynutého těsta vytvarujte veky. Potřete je rozšlehaným
vejcem a dopřejte jim ještě krátký odpočinek. Pečte při 200 °C přibližně 30 minut, až povrch zezlátne. Foto: Cooky.cz, Chlebíčky nejsou jen retro vzpomínka: Česká studená klasika, která zachrání oslavu, večeři i nečekanou návštěvu
4. Upečenou
veku nechte úplně vychladnout. Krájejte ji až potom, nejlépe na šikmé plátky. Tenhle tvar k chlebíčkům zkrátka sedí a na talíři vypadá líp.
5.
Vejce natvrdo určená do pomazánky nasekejte najemno, případně je protlačte přes kráječ. Smíchejte je s domácí majonézou, hořčicí, solí a pepřem.
6. Plátky veky namažte
pomazánkou. Navrch dejte kolečko vajíčka, trochu najemno nakrájeného pórku a nakonec ještě malé množství majonézy a kousek červené papriky.
TIP: Pokud je pórek příliš ostrý, dejte ho asi na minutu do studené vody. Zůstane křupavý, ale jeho chuť nebude pomazánku zbytečně přebíjet. Často kladené otázky o chlebíčcích
Musí být domácí veka?
Nemusí. Použít se dá i kupovaná veka. Domácí má ale obvykle příjemnější střídku a po namazání se tak rychle nerozmočí.
Čím nahradit domácí majonézu?
Klidně sáhněte po kupované majonéze. U domácí bývá chuť čistší a ve vaječné pomazánce se ten rozdíl pozná poměrně brzy.
Jak dlouho vydrží hotové chlebíčky?
Nejlepší jsou čerstvé, ideálně v den, kdy je připravíte. V lednici vydrží několik hodin, jen pórek začne vadnout a pečivo postupně změkne.
Proč jsou chlebíčky v Česku tak zakořeněné?
Jsou praktické, dají se připravit dopředu a přitom na stole působí slavnostně. V popisech českých zvyklostí se běžně objevují při oslavách, návštěvách i menších rodinných setkáních. Tahle tradice se zatím drží dost pevně.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline