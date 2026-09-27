Russell dostal téměř dokonalý víkend. Antonelli přesto ukázal, proč má titul pořád pevně v rukou

George Russell udělal v Baku prakticky všechno, co mohl. Vyhrál kvalifikaci, v závodě odolal závěrečnému tlaku Maxe Verstappena a cílovou čáru proťal o pouhých 0,196 sekundy před ním. Když chcete stáhnout týmového kolegu, který vám v šampionátu výrazně uniká, přesně takový víkend potřebujete. Jenže samotné vítězství soupeře ještě titulový boj dramaticky neotevírá. K tomu Russell potřeboval také Antonelliho velkou ztrátu – a právě tu nedostal.
Dvacetiletý Ital startoval po páteční havárii až ze šestnáctého místa. Byla to situace, která sváděla k přehnaně hrdinskému závodu, protože Mercedes měl celý víkend rychlost, Baku předjíždění umožňuje a Antonelli už letos jednou ukázal, že se dokáže z hloubi pole dostat až úplně dopředu. Tentokrát ale nepotřeboval další podobný příběh. Potřeboval hlavně zabránit tomu, aby se jedna kvalifikační chyba změnila v dvoudenní katastrofu.
Šampionát se často vyhrává ve dnech, kdy nevyhráváte závod
Antonelli se postupně propracoval na páté místo, získal deset bodů a Russellovi dovolil stáhnout náskok jen o relativně malou část. Právě tady se ukázal rozdíl mezi honbou za jedním výsledkem a řízením celé sezony. Lídr mistrovství nemusí každý víkend dokazovat, že je nejrychlejším jezdcem na trati. Musí především zabránit sérii velkých ztrát.
Když soupeř startuje z pole a vy ze šestnáctého místa, není rozumným cílem bezhlavě útočit na vítězství za každou cenu. Rozumným cílem je vytěžit maximum z toho, co po vlastním pátečním průšvihu ještě zůstalo. Antonelli přesně to udělal. Po první opravdu velké chybě sezony nepřidal druhou, nevyrobil kolizi při přehnaném předjíždění a nedal Russellovi dvacet nebo pětadvacet bodů zdarma.
Russell potřebuje víc než vlastní vítězství
Tohle je pro jeho pozici možná nejnepříjemnější část. Může vyhrávat závody, ale pokud Antonelli pravidelně dojíždí vysoko, matematika bude dál pracovat proti němu. Russell proto potřebuje dvě věci zároveň: vlastní perfektní víkend a chybu soupeře, která opravdu bolí. V Baku dostal první část, druhou jen napůl.
Antonelliho páteční havárie mohla vytvořit přesně ten typ víkendu, který šampionát zlomí. Kdyby zůstal mimo body nebo v závodě udělal druhou chybu, najednou by se začalo mluvit o tlaku, sérii a změně dynamiky. Pátým místem ale takovou debatu zase výrazně přibrzdil. Není to výsledek, který se dostane na titulní stránky stejným způsobem jako Russellovo vítězství, ale v kontextu šampionátu může mít podobně velkou hodnotu.
Hadjar mezitím uzavřel jiný příběh
Ještě před několika dny jsme řešili, zda se Isack Hadjar po zlomenině zápěstí vrací jen proto, že lékaři start dovolili, nebo zda je skutečně schopný závodit naplno. Baku poskytlo velmi přesvědčivou odpověď. Po třech vynechaných Grand Prix dojel třetí a okamžitě získal pódium.
Je to zároveň dobrá připomínka, jak rychle se může příběh jednoho víkendu změnit. Ve čtvrtek jsme řešili bolest a zápěstí, v pátek čtvrté místo na startu a v sobotu pódium. U Antonelliho byl vývoj opačný: od páteční chyby k výsledku, který možná nepůsobí velkolepě, ale přesně odpovídá tomu, co lídr šampionátu potřeboval.
Russell tedy dostal víkend, který si přál. Pole position, vítězství a maximum bodů. Antonelli mu ale odmítl dát ještě něco navíc: pocit, že mistrovství skutečně začíná znovu.
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Zdroje: Formula 1 – Russell narrowly holds off Verstappen to take victory in Azerbaijan [1], Reuters – Russell wins Azerbaijan GP, cuts Antonelli's title lead [2].