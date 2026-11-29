Brnění nohou je nepříjemný příznak, který může velmi snadno narušit váš každodenní život. Abyste se ho zbavili, měli byste nejprve rozpoznat jeho příčinu.
K brnění nohou dochází zejména v případech, kdy člověk zůstává po delší dobu ve stejné poloze – například při sezení za počítačem nebo volantem při řízení. Pokud ovšem tento pocit přetrvává nebo se u vás objeví i jiné příznaky,
mohlo by se také jednat o časný ukazatel některých onemocnění, jako je například selhání ledvin, hypotyreóza nebo také autoimunitní onemocnění nebo infekce včetně HIV. Je proto důležité nenechávat tento příznak bez povšimnutí a ujistit se u svého praktického lékaře, že je s vaším zdravím vše v pořádku, říká doktorka Alana Biggers. Cukrovka a diabetická neuropatie
Brnění nohou může způsobovat řada chronických stavů, jako je například cukrovka a diabetická neuropatie. Jedná se o jedny z nejčastějších příčin tohoto problému, který je výsledkem poškození nervů způsobeného vysokou hladinou cukru v krvi.
V tomto případě bohužel léčba závisí na lécích, jež užíváte, a doporučeních vašeho praktického lékaře. Pokud cukrovkou netrpíte, ale máte na ni podezření, měli byste si dávat pozor na příznaky, jako jsou především: časté močení, extrémní žízeň, sucho v ústech, svědění kůže, páchnoucí dech, bolest nebo necitlivost rukou, bolest nebo necitlivost nohou, zvýšený hlad, neočekávaný úbytek hmotnosti, pomalé hojení řezných ran nebo vředů, kvasinkové infekce, ospalost nebo letargie, změny vidění, častá nevolnost a zvracení.
Roztroušená skleróza
Roztroušená skleróza je chronické onemocnění centrálního nervového systému, které způsobuje, že imunitní systém nesprávně napadá ochranný obal na nervech, jemuž se přezdívá také myelin – to má za následek
poškození nervů a nevratné narušení komunikace mezi mozkem a tělem. A právě jedním z nejčastějších příznaků tohoto problému je brnění nebo necitlivost těla, obličeje a končetin. Dále se pak roztroušená skleróza projevuje příznaky, jako je například: únava, slabost, bolest a svědění, potíže s chůzí a rovnováhou, svalové křeče, změny vidění, závratě, problémy s močovým měchýřem a střevy, sexuální problémy, deprese. Hypotyreóza
Hypotyreóza je onemocnění, které vypovídá o nedostatečné aktivitě štítné žlázy. To znamená, že tento důležitý
orgán není schopen produkovat dostatek hormonů, aby úspěšně naplnil potřeby těla. Příznaky tohoto problému většinou bývají mírné, nebo je pacienti připisují jiným méně závažným stavům, což dělá z hypotyreózy ještě závažnější onemocnění. Patří mezi ně především: únava, přibývání na váze, opuchlý obličej, silná nebo nepravidelná menstruace, řídnutí vlasů, pomalý srdeční tep, svalová slabost, bolesti, citlivost a ztuhlost, bolesti, otoky a ztuhlost kloubů, struma, problémy s pamětí. Selhání ledvin
Selhání ledvin může mít mnoho příčin, ovšem mezi ty nejčastější patří již zmiňovaná cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Jedná se o
problém, který taktéž může způsobovat brnění nohou a jehož pozdní léčba může závažně ohrozit vaše zdraví. Mezi jeho příznaky patří především bolest a necitlivost nohou a chodidel, křeče a svalové záškuby a svalová slabost. Fotografie: Freepik Autoimunitní onemocnění a infekce
Autoimunitní onemocnění, jako je například lupus, Sjögrenova choroba, Guillainův-Barrého syndrom, celiakie a revmatoidní artritida,
vznikají, když tělo začne napadat samo sebe, což může mimo jiné způsobovat brnění nohou. Stejné příznaky může vyvolávat také infekce, a to zejména borelióza, pásový opar, hepatitida typu B a C, HIV, AIDS a Hansenova choroba. Pokud brnění nohou doprovází silná bolest hlavy, brnění v obličeji nebo náhlá slabost, volejte záchrannou službu na 155 nebo 112; může jít o příznaky mozkové příhody.
Zdroj:
Healthline
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Brnění nohou často vzniká při dlouhém setrvání v jedné poloze. Může ale signalizovat i cukrovku či sklerózu zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.