Londýnská Royal Albert Hall se v pátek 20. listopadu stala dějištěm jednoho z nejznámějších britských charitativních galavečerů. Royal Variety Performance každoročně propojuje svět hudby, divadla a komedie se členy britské královské rodiny. Letos se slavnostní události zúčastnil přímo královský pár, který během večera pozdravil řadu hostů a osobností spojených se zábavním průmyslem.
Královna Camilla vsadila na osvědčenou kombinaci tmavě modré barvy a výrazných drahokamů. Její dlouhé sametové šaty zdobilo jemné vyšívání a doplňovala je dlouhá pelerína ve stejném odstínu. Model pocházel z dílny módního domu Dior. Karel III. zvolil klasický černý společenský oděv s motýlkem, který odpovídal slavnostnímu charakteru celé události.
Šperky připomínají otce Alžběty II.
Nejzajímavějším doplňkem královnina modelu byla souprava safírových a diamantových šperků. Camilla měla safírový náhrdelník a náušnice ze soupravy, kterou Alžběta II. dostala od svého otce Jiřího VI. jako svatební dar. Náramky tvořily samostatný doplněk.
Safíry mají v britské královské šperkovnici významné postavení a jejich sytě modrá barva se dobře kombinuje právě s tmavými večerními šaty. Camilla jejich výběrem navázala na tradici využívání historických šperků při významných státních a společenských příležitostech. Tyto předměty vedle své estetické a materiální hodnoty připomínají také konkrétní členy královské rodiny a jejich osobní historii.
Galavečer pomáhá umělcům už více než sto let
Royal Variety Performance má tradici sahající do roku 1912. Pravidelnou každoroční událostí se stal od roku 1921, kdy se král Jiří V. ujal trvalého patronátu nad příslušnou charitou. Výtěžek pomáhá lidem, kteří pracovali v zábavním průmyslu a ocitli se v obtížné životní situaci. Podpora zahrnuje finanční pomoc, péči o duševní zdraví i služby pro bývalé umělce ve vyšším věku.
Letošním večerem provázel britský komik a moderátor Jason Manford. Mezi vystupujícími byli například zpěvák James Blunt, americká muzikálová hvězda Idina Menzel či italský tenorista Andrea Bocelli. Program zahrnoval také ukázky připravovaných divadelních projektů.
Jedním z mimořádných okamžiků bylo setkání královského páru se stoletou zpěvačkou Hazel Kaye, která během druhé světové války vystupovala pro vojáky. Camilla s ní krátce pohovořila při příjezdu do koncertní síně. Záznam letošního galavečera by se měl na britských televizních obrazovkách objevit během vánočních svátků.
People, ITV News, Royal Variety Charity