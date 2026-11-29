George Russell odstartoval z pole position na okruhu Lusail International Circuit, už ve druhém kole však najel na úlomky, které vážně poškodily podlahu jeho monopostu. Nečistoty se na trati objevily poté, co nováček týmu Racing Bulls Arvid Lindblad v úvodním kole narazil do polystyrenových značek.
Mercedes se během Russellovy zastávky v boxech pokusil odstranit nečistoty a zmírnit následky poškození. Britský jezdec však nedokázal zabránit svému týmovému kolegovi Kimimu Antonellimu v cestě za vítězstvím. V cíli nakonec obsadil druhé místo a Mercedes si připsal dvojité vítězství.
Šéf Mercedesu Toto Wolff přiblížil rozsah poškození Russellova monopostu. Podle něj měl Brit jen minimální šanci bojovat o vítězství.
„George utrpěl obrovské poškození způsobené úlomky. Vypadá to, že ho to mohlo stát téměř sekundu na kolo. Působilo to, jako by něco explodovalo pod podlahou, takže v tomto ohledu neměl žádné prostředky, jak se bránit,“ vysvětlil Wolff.
Jezdci Mercedesu si v úvodní fázi závodu nic nedarovali a bojovali mezi sebou o pozice. Wolff potvrdil, že tým jim ještě před startem dal volnost v soubojích na trati.
„Ráno jsme se dohodli, že jim dovolíme závodit, protože po žádném jezdci nemůžeme chtít, aby se vzdal vítězství. Přesně na tom jsme se ráno shodli. Potom se však samozřejmě dostali až příliš blízko k mému poklidnému životu,“ zavtipkoval šéf Mercedesu.
Mercedes během celého katarského víkendu jasně dominoval. Antonelli zajel nejrychlejší čas v každém volném tréninku a nakonec ovládl i samotný závod, zatímco Russell si vybojoval pole position.
Wolff přiznal, že tým z Brackley se nyní chce především zaměřit na to, proč měl v Kataru tak výraznou výkonnostní převahu.
„Byl to velmi vydařený den. Nechci příliš mluvit o dobrých výkonech, protože jsem věčně nespokojený člověk, který vidí sklenici poloprázdnou, což musí být utrpením pro můj tým i rodinu. Monopost však během tohoto víkendu jezdil jako po kolejích. Někdy jsme byli rychlejší i o více než sekundu. Teď musíme zjistit, proč tomu tak bylo, ale mám z toho velkou radost,“ řekl Wolff.