Divadlo Hybernia uvede Českou mši vánoční Divadlo Hybernia uvede Českou mši vánoční Divadlo Hybernia uvede Českou mši vánoční Divadlo Hybernia, Česká mše vánoční Divadlo Hybernia - balet Louskáček, přenese malé i velké do světa zázraků, čisté lásky a svátečního kouzla. Divadlo Hybernia - balet Louskáček, přenese malé i velké do světa zázraků, čisté lásky a svátečního kouzla. Divadlo Hybernia - balet Louskáček, přenese malé i velké do světa zázraků, čisté lásky a svátečního kouzla. Divadlo Hybernia - balet Louskáček, přenese malé i velké do světa zázraků, čisté lásky a svátečního kouzla. Divadlo Hybernia - balet Louskáček, přenese malé i velké do světa zázraků, čisté lásky a svátečního kouzla. Divadlo Hybernia - balet Louskáček, přenese malé i velké do světa zázraků, čisté lásky a svátečního kouzla.
Divadlo Hybernia nabídne v prosinci divákům dvě nejnavštěvovanější adventní díla – baletního Louskáčka a tradiční Českou mši vánoční. Každý se tak může přijít svátečně naladit a užít si pravý advent v centru Prahy.
Pohádkové království plné krásných kostýmů vykouzlí na jevišti v klasickém baletním představení Louskáček studenti a absolventi Taneční konzervatoře hlavního města Prahy. Moderní technologie navíc vtáhnou diváka víc do samotného děje. V páté sezóně se také vrátí divadelní verze tradiční pastorální skladby Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby, která je v Hybernii upravená pro celou rodinu a slibuje současně zajímavé audiovizuální dobrodružství. Každý z kulturních zážitků si mohou diváci vychutnat v pěti prosincových reprízách, Louskáčka pak i po novém roce.
„Jsme rádi, že můžeme našim divákům nabídnout obě tato sváteční díla. Jde o kvalitní představení s nezapomenutelnou atmosférou a na takový advent chceme diváky naladit i my. Navíc stále platí, že všichni, kteří si zakoupí vstupenku v první cenové zóně mohou nahlédnout do zákulisí divadla, kde se nachází pozůstatky původní kaple,“ zve Eva Homindová, ředitelka Divadla Hybernia. Louskáček vezme diváky na výlet do zimního snění
Jeden z nejkrásnějších vánočních příběhů nočního dobrodružství malé Klárky, balet Louskáček, přenese malé i velké do světa zázraků, čisté lásky a svátečního kouzla. Návštěvníci Hybernie se mohou těšit na klasický balet poprvé v Česku okořeněný projekcemi vytvořenými moderními technologiemi, které přinesou pohyb a dynamiku. Klasický balet tak proměňují v multidimenzionální zážitek. V inscenaci nechybí krásné kostýmy, sněžení, pohádkové víly i zdobení vánočního stromu. Autoři děj navíc zasadili do atraktivní čtvrti Prahy – Starého Města. V Divadle Hybernia se příběh odehraje v prosinci 5x, po novém roce ho bude možné ještě shlédnout do poloviny února.
Vůbec poprvé u nás doprovází Louskáčka projekce vytvořená s pomocí moderních technologií, která propojuje tradici českých Vánoc s digitálním kouzlem. Scénografie využívá projekční plátno, které vytváří pohyb a jemné interakce mezi tanečníky a pozadím. Místo statických kulis se celý prostor stává živým organismem – reagujícím na hudbu, choreografii i příběh. „V jedné z nejznámějších scén například virtuální vánoční víly ´oblékají´ digitální stromeček současně s fyzickými tanečníky na jevišti, čímž vzniká dojem, že skutečný a kouzelný svět se prolínají. Chtěla jsem, aby diváci cítili, že se ocitli uvnitř snu. Každý obraz se lehce pohybuje, mění, dýchá. Je to jemné, neokázalé kouzlo – právě to, které dělá z Vánoc něco, čemu chceme věřit znovu a znovu,“ upřesňuje Nataliya Grimberg, tvůrkyně projekcí, designérka a futuristka. Představení vzniklo pod vedením renomovaného choreografa Jiřího Horáka. Česká mše vánoční – tradiční pastorální skladba jako představení pro celou rodinu Známé „Hej mistře“ zazní v divadle během prosince 5x. V inscenaci je navíc k vidění unikátní projekce Třebechovického betlému, který je národní kulturní památkou. Návštěvníci České mše vánoční v Divadle Hybernia uvidí putování českých pastýřů do Betléma, kde se právě narodil Ježíšek. To vše očima dětských hrdinů, kteří se nemohou dočkat Štědrého dne. „Oproti klasické mši má naše dílo hned několik výhod. Je hodně audiovizuální, což je i pro mladší diváky atraktivní. Navíc má činoherní příběh, takže je mše velmi rodinná a zaujme i školní děti, které se mohou identifikovat s malými hrdiny. Skvělé výkony zpěváků zase umocní dojem z celého díla. Naše mše je zkrátka pro celé rodiny,“ říká režisér Petr Svojtka. Díky tradiční sváteční hře se navíc prostor Hybernie opět vrátí do své původní podoby – ranně baroknímu kostelu.
Soprán zpívá Kristýna Kůstková v alternaci s Karolínou Cingrošovou Žmolíkovou, alt Eliška Zajícová a tenor Michal Bragagnolo a sólista Národního divadla Josef Moravec. Bas zpívá Daniel Klánský pod dirigentskou taktovkou Lukáše Klánského. Pěvce doprovodí Amadeus Prague Orchestra a pěvecký sbor Amadeus. Zdroj: Divadlo Hybernia