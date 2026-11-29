V posledních sezonách se v kadeřnických salonech střídaly velmi krátké francouzské střihy, geometricky přesná mikáda i delší účesy sahající k ramenům. Současné trendy však dávají větší prostor individuálnímu vzhledu. Vlasy nemusejí být dokonale vyžehlené ani pravidelně natočené, aby působily upraveně. Zimní účesy se inspirují nenuceností sedmdesátých let, zatímco samotné nostalgické mikádo odkazuje především na devadesátá léta a jejich přirozenější siluety.
Tento přístup může vyhovovat také ženám po padesátce, které hledají účes s jednoduchou každodenní údržbou. Správně zvolené mikádo dokáže zvýraznit lícní kosti, jemně orámovat obličej a dodat vlasům upravený vzhled bez nutnosti každodenního používání žehličky. Věk přitom nemusí určovat, jak krátké nebo dlouhé by vlasy měly být. Podstatnější je jejich hustota, struktura, tvar obličeje a čas, který chce žena věnovat ranní úpravě.
Pozor na příliš výrazné prostříhávání
Ženy s jemnými vlasy by měly být opatrné zejména při výběru vrstveného střihu. Přestože jednotlivé vrstvy mohou účesu dodat pohyb, nadměrné prostříhávání může způsobit, že konečky budou vypadat řídké. Vhodnější může být zachování kompaktnější spodní linie a pouze velmi jemná úprava několika pramenů kolem obličeje. Takový střih lze snadno oživit pomocí kulatého kartáče nebo lehkého přípravku pro objem.
U hustších vlasů může kadeřník naopak pracovat s vnitřním vrstvením, které odlehčí účes a umožní vlasům přirozeněji splývat. Zvláště u vlnitých vlasů není nutné snažit se za každou cenu vytvořit dokonale hladké mikádo. Drobné nepravidelnosti, přirozené vlny a jemně zahnuté konečky patří mezi charakteristické prvky současného stylu.
Při volbě délky se vyplatí sledovat, kde se spodní linie účesu potkává s obličejem. Mikádo sahající k bradě může zvýraznit čelist, zatímco delší varianta pod bradu nebo ke klíčním kostem vytváří měkčí rámování obličeje. Kdo nechce výraznou změnu, může začít právě delším mikádem, které stále umožňuje vlasy sepnout.
Každodenní úprava nemusí zabrat mnoho času
Pro přirozený vzhled obvykle není potřeba velké množství stylingových přípravků. Po umytí lze do vlhkých vlasů nanést lehkou pěnu nebo krém odpovídající jejich struktuře, následně je vysušit fénem a prameny kolem obličeje upravit kartáčem směrem ven. Vlnitým vlasům může vyhovovat šetrné vysušení pomocí difuzéru, zatímco rovné vlasy lze nechat přirozeně splývat a pouze upravit konečky.
Během zimy je vhodné myslet také na péči o samotné vlasy. Přechody mezi vytápěnými prostory a chladným venkovním prostředím, nošení čepic a kontakt s šálami mohou přispívat k jejich elektrizování a mechanickému namáhání. Lehký kondicionér a malé množství bezoplachové péče mohou pomoci udržet účes upravený, aniž by jemné vlasy zbytečně zatížily.
ELLE UK