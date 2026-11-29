Zimní kabát patří mezi části šatníku, u kterých se vyplatí věnovat pozornost nejen aktuální módě, ale také kvalitě materiálu a samotnému střihu. Zatímco výrazné sezonní vzory mohou za několik let působit zastarale, dobře padnoucí kabát v neutrální barvě lze nosit opakovaně bez ohledu na proměňující se trendy. Právě letošní návrat ženských siluet může potěšit ženy, které dávají přednost elegantnímu oblečení, ale v nabídce posledních sezon nacházely především široké a rovně střižené modely.
Zvýrazněný pas byl podle Vogue vidět například u zavinovacích kabátů Dioru a Dries Van Noten. Nejde přitom výhradně o těsně vypasované kabáty, které by omezovaly pohyb nebo znemožňovaly obléknout silnější svetr. Moderní varianty často pracují s volnějším střihem, jehož siluetu lze upravit pomocí pásku. Kabát tak může podle příležitosti působit uvolněně nebo výrazně elegantněji.
Důležitá je správná poloha pásku
Při výběru kabátu se zavazováním v pase je vhodné sledovat především umístění pásku. Pokud je příliš nízko nebo vysoko, může narušit přirozené proporce postavy. Nejjednodušší bývá model, u kterého lze pásek posunout nebo úplně odejmout. Ženy s výraznějším pasem mohou sáhnout po klasickém zavinovacím kabátu, zatímco pro rovnější typ postavy mohou být zajímavé modely s mírně rozšířenou spodní částí, která vytvoří výraznější siluetu.
Pozornost si zaslouží také celková délka. Kabáty sahající do poloviny lýtek dobře vypadají v kombinaci s kozačkami, dlouhými sukněmi i rovnými kalhotami. Ženy menšího vzrůstu mohou vyzkoušet délku kolem kolen, zejména pokud jim příliš dlouhé kabáty komplikují pohyb nebo působí vzhledem k jejich proporcím nadměrně objemně. Univerzální pravidlo však neexistuje a záleží především na konkrétním střihu, obuvi a osobních preferencích.
Vysoké límce mohou nahradit výrazné doplňky
Dalším zajímavým prvkem zimních kabátů jsou vyšší límce, které se dají zapnout až ke krku. Vedle elegantního vzhledu mají také praktickou funkci, protože pomáhají chránit krk před studeným větrem. U jednodušších kabátů se vysoký límec může stát hlavním designovým detailem, takže není nutné přidávat výraznou šálu nebo jiné doplňky. V případě potřeby lze některé límce rozepnout a nosit podobně jako klasické klopy.
Při nákupu nového kabátu je dobré vyzkoušet si jej přímo přes oblečení, které pod ním budete běžně nosit. Věnujte pozornost prostoru kolem ramen, možnosti pohodlně předpažit ruce i tomu, zda se látka při zapnutí nenapíná. Vyplatí se zkontrolovat také materiálové složení, podšívku a kvalitu švů. Samotný elegantní střih totiž ještě nezaručuje, že bude kabát dostatečně teplý a pohodlný během mrazivých dnů.
Pokud má nový kabát vydržet několik sezon, bezpečnou volbou zůstávají černá, tmavě modrá, šedá, krémová a odstíny hnědé. Výsledný vzhled lze snadno obměňovat pomocí obuvi, kabelek a šál, aniž by bylo nutné pořizovat nový svrchník každou zimu.
Glamour, ELLE