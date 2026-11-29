Mnohé domácnosti mají doma staré knihy ležící v zapomenutí a majitelé si neuvědomují, že některé z nich mohou být cenné. Naučte se rozpoznat, zda vaše kniha má hodnotu.
V českých domovech je obrovské množství knih, které často jen shromažďují prach. Tento trend se však mění díky popularitě
knihobudek, které lze najít například na nádražích, kde lidé mohou nechat své staré knihy, aby si je zdarma vzal někdo jiný. Toto uspořádání umožňuje knihám cirkulovat mezi více čtenáři a nejsou tak omezeny na jediné použití. Nedávejte z domu každou knihu, kterou najdete
I přesto, že je velmi praktické a ohleduplné poslat přečtenou knihu nezištně dále, před odložením knihy byste měli
zvážit několik faktorů, které mohou zvýšit její cenu, aby se nestalo, že se zbavíte něčeho opravdu cenného. Na to, že nevědomky můžeme ze své knihovny vyhodit opravdový poklad, upozorňuje své čtenáře i web TN.
Mimo jiné se ceny knih mohou zvýšit, pokud se jedná o první vydání nebo knihy v původní vazbě, nebo
pokud byly vydány jen v omezeném počtu exemplářů. Cenu mohou zvýšit i díla ilustrovaná slavnými umělci a kompletní soubory děl od jednoho autora, případně autogram autora.
S těmito mincemi určitě neplaťte: V oběhu kolují kousky, díky kterým můžete ihned zbohatnout Nejlepším způsobem je vyhledat odborníka
K určení hodnoty knihy může nejlépe pomoci sběratel nebo provozovatel antikvariátů, ale pro orientaci můžete využít i internet.
Cena knihy není závislá jen na jejím stáří, jak zmiňuje web HouseBeautiful. Mezi novější knihy s poměrně vysokou hodnotou se vedle několika klasických kousků řadí třeba i první vydání Deníku Bridget Jonesové. Fotografie: Pexels
Za úctyhodnou částku byla vydražena například kniha Harry Potter a Kámen mudrců, a to původní vydání knihy. Další vzácností jsou například některé výtisky knih Hobit, Farma zvířat nebo Pán much. Pokud ale v knihovně vzácnou knihu nemáte, nemusíte zoufat. Můžete své
knihy přeměnit na zátiší s květinou, podrobný postup jsme čtenářům webu Svět kreativity přiblížili v nedávném článku.
Článek
Antikvariát nebo sběratel ocení starou knihu spolehlivěji než internet. Cena se mění podle vydání, vazby a nákladu pochází z webu Světkreativity.