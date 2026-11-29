Soudní budova se žlutým sloupovím z koloniálních časů stojí v centru Ho Či Minova Města desítky let. Na jaře 2024 se v ní ale odehrál proces, o kterém britská
BBC napsala, že byl nejokázalejší v dějinách Vietnamu. Na lavici obžalovaných seděla sedmašedesátiletá žena bez líčení, unavená a na hony vzdálená elegantní dámě z reklamních fotografií.
Truong My Lan, vietnamsky Trương Mỹ Lan, patřila ještě nedávno k nejvlivnějším podnikatelkám v zemi. Soud ji 11. dubna 2024 odsoudil k trestu smrti.
Od stánku s kosmetikou k realitnímu impériu
Pochází z čínsko-vietnamské rodiny z Ho Či Minova Města, dřívějšího
Saigonu. Začínala jako prodavačka kosmetiky na tržišti, kde stála u stánku spolu s matkou. Po roce 1986, kdy komunistická strana zahájila hospodářské reformy zvané Doi Moi, začala skupovat pozemky a nemovitosti. V devadesátých letech už vlastnila řadu hotelů a restaurací.
Připomeňme, že ve Vietnamu patří veškerá půda oficiálně státu a k pozemkům se podnikatelé často dostávají přes osobní vztahy s úředníky. Lan postupně vybudovala realitní skupinu Van Thinh Phat, které patřilo nákupní centrum, přístav i
luxusní rezidenční komplexy, uvádí americká televize CBS News. V roce 2011 dostala svolení sloučit tři menší banky s finančními potížemi do jedné velké: Saigon Commercial Bank. Banka, která jí sloužila jako soukromá pokladnička
Vietnamský zákon nedovoluje, aby jeden člověk vlastnil víc než pět procent akcií banky. Podle žalobců ale Lan přes stovky fiktivních firem a nastrčených lidí ovládala přes 90 % Saigon Commercial Bank. Do vedení dosadila své lidi a nechala je schvalovat stovky úvěrů pro síť firem, které sama řídila. Její půjčky nakonec tvořily 93 % všech úvěrů banky.
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K nejbizarnějším bodům obžaloby patřila hotovost. Od února 2019 měla Lan během tří let nechat svého řidiče vybrat z banky v bankovkách 108 bilionů dongů, tedy přes čtyři miliardy dolarů (dnes přes 87 miliard korun), a uložit je ve sklepě. Taková hromada peněz by podle
BBC vážila dvě tuny, i kdyby šlo jen o bankovky s nejvyšší hodnotou.
Aby se na její úvěry nikdo nedíval zblízka, měla podle obžaloby štědře uplácet. Bývalý hlavní inspektor centrální banky dostal doživotí za úplatek ve výši pěti milionů dolarů, tedy zhruba 109 milionů korun.
Proces, jaký Vietnam nepamatuje
Úřady, které jsou jinak velmi zdrženlivé, tentokrát zveřejňovaly jeden detail za druhým. Soud předvolal 2 700 svědků, na případu pracovalo deset státních zástupců a kolem dvou set advokátů. Důkazy se vešly do 104 krabic o celkové váze šesti tun. Spolu s Lan stálo před soudem dalších 85 obžalovaných.
Lan podle rozsudku vybrala z banky na úvěrech 44 miliard dolarů, tedy téměř bilion korun. Trest smrti dostala za zpronevěru 12,5 miliardy dolarů (zhruba 273 miliard korun). Celková škoda podle žalobců dosáhla 27 miliard dolarů, což podle CBS News odpovídá asi šesti procentům vietnamského HDP za rok 2023.
Desetitisíce lidí, kteří do banky vložili úspory, přišly o peníze a ve Vietnamu došlo i na vzácné protesty poškozených. Manžel Lan, hongkongský miliardář Eric Chu Nap Kee, dostal devět let vězení,
odvolací soud mu později trest snížil na sedm. Závod s časem o vlastní život
V prosinci 2024 odvolací soud trest smrti potvrdil, ale nechal otevřená zadní vrátka. Pokud Lan vrátí tři čtvrtiny zpronevěřených peněz, tedy zhruba devět miliard dolarů, může se trest změnit na doživotí.
„Cítím bolest kvůli plýtvání národním bohatstvím,“ řekla tehdy u soudu podle CBS News. Soudu předala přes 600 rodinných nemovitostí, jejich hodnota ale nebyla jasná.
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Na jaře 2025 se její tým podle hongkongského deníku
South China Morning Post soustředil hlavně na drobné investory, kteří přišli o peníze v dluhopisech. Lan žádala úřady, aby pro ni od bank získaly zpět přes 15 bilionů dongů, a chystala prodej dalšího majetku.
Zlom přišel v červnu 2025. Vietnamský parlament zrušil trest smrti za osm trestných činů včetně zpronevěry a všem odsouzeným, kteří na popravu teprve čekali, se trest automaticky změnil na doživotí, informovala agentura
Reuters, na kterou odkazuje The Star. Mezi nimi byla i Truong My Lan. Kabelky Birkin, Maybach a jachta, o kterou nikdo nestojí
Lan je dnes devětašedesát let a ve vězení si odpykává dva doživotní tresty. Druhý dostala v samostatném případu za
podvod, praní peněz a nelegální převody do zahraničí, připomíná americká CNN.
Úřady mezitím draží její majetek. V květnu se v online aukci prodaly dvě kabelky Hermès Birkin zhruba za 539 tisíc dolarů, tedy asi 11,8 milionu korun. Lan přitom žádala, aby jí je vrátili jako památku pro děti a vnoučata. Bílý Maybach se vydražil přibližně za 630 tisíc dolarů (asi 13,7 milionu korun).
Jachtu The Reverie Saigon se úřadům nepodařilo prodat ani za zhruba dva miliony dolarů, a tak musely snížit vyvolávací cenu. Podle advokátky, která Lan dříve zastupovala, zatím obětem vrátila asi 455 tisíc dolarů, necelých deset milionů korun. Proti miliardám, které dluží, je to kapka v moři.
Z dívky od tržního stánku se stala žena, která ovládla celou banku, a její příběh dnes končí v aukčních síních. Kabelky, které měly zůstat v rodině, si odnesl někdo cizí, a lidé, kteří kdysi bance svěřili úspory, na své peníze dál čekají.
Zdroje: BBC, CBS News, South China Morning Post, The Star, CNN