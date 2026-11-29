Češi hodnotili nemocnice napříč republikou a vznikl žebříček nejlépe hodnocených zařízení roku 2026. Na prvním místě skončila Úrazová nemocnice v Brně.
Pobyt v nemocnici si nikdo dobrovolně neplánuje. Když už ale zdravotní péči potřebujeme, záleží na mnohem více věcech než jen na samotné léčbě.
Důležitou roli hraje přístup personálu, čekání, prostředí i pocit bezpečí. Tyto zdánlivé maličkosti často rozhodují o tom, jakou zkušenost si pacient odnese. Na čem skutečně záleží, když jde o zdraví?
Představte si situaci, kdy člověk přijde do nemocnice s bolestí, obavami a nejistotou, co ho čeká. V takové chvíli může mít obyčejné lidské
vysvětlení, vstřícná sestra nebo lékař, který si udělá čas na otázky, téměř stejnou hodnotu jako moderní přístroj. Zdravotnická péče totiž není jen o diagnózách a operačních výkonech. Je také o důvěře a komunikaci.
Tyto aspekty sleduje také rozsáhlé hodnocení českých nemocnic, do kterého se v roce 2026 zapojilo téměř 78 tisíc respondentů. Vedle hospitalizovaných a ambulantních pacientů se vyjadřovali také samotní zaměstnanci. Organizátoři přitom neposuzovali pouze spokojenost, ale
také finanční stabilitu zdravotnických zařízení, uvedl Healthcare Institute. Zajímavým zjištěním je například hodnocení čekání v ambulancích. Nejlepší známku udělilo této oblasti 76 procent dotázaných. Naopak u zaměstnanců se ukázalo, že nemocnice mají stále co zlepšovat v oblasti prevence vyhoření.
Zásadní změny v českých důchodech už v lednu 2027: Ministerstvo chce upravit výpočty výchovného Nemocnice s tradicí, která začala už ve třicátých letech
Pozornost si zaslouží Úrazová nemocnice v Brně, která v celkovém hodnocení obsadila první příčku. Její historie je přitom sama o sobě pozoruhodná. Rozhodnutí o vybudování specializovaného zařízení padlo už v roce 1928. Inspirací byla mimo jiné přednáška rakouského průkopníka traumatologie Lorenze Böhlera. Stavba začala v roce 1931 a
první pacienty nemocnice přijala 1. května 1933. Šlo o první úrazovou nemocnici svého druhu v tehdejším Československu. Původní budova počítala se dvěma hlavními operačními sály a na tehdejší dobu velmi pokročilým technickým vybavením. Fotografie: Freepik
Dnes se zařízení zaměřuje především na traumatologii a speciální chirurgii. Zabývá se například komplikovanými poraněními páteře, pánve nebo následky vážných úrazů.
Jeho význam přesahuje hranice jihomoravského regionu, protože specializovanou péči zde vyhledávají také pacienti z jiných částí republiky. Součástí nemocnice je rovněž Klinika traumatologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, která se podílí na vzdělávání budoucích lékařů. Která další zařízení stojí za pozornost?
Brněnská nemocnice není jediným zařízením, které v hodnocení zaujalo. Druhou příčku v celkovém pořadí obsadil Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou.
Už samotné zaměření tohoto pracoviště je poměrně výjimečné. Specializuje se na chirurgickou léčbu ruky a horní končetiny, tedy oblast, ve které může i zdánlivě drobné poškození výrazně ovlivnit každodenní život člověka. Třetí místo připadlo Nemocnici AGEL Šternberk. Na dalších pozicích se objevily například Ústřední vojenská nemocnice v Praze nebo Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Podobná srovnání mohou pacientům pomoci při orientaci, nelze je ale chápat jako univerzální návod, kam se vydat s každým zdravotním problémem.
Každá nemocnice má jiné specializace a také konkrétní pracoviště se mohou výrazně lišit. Výsledné pořadí navíc kombinuje několik oblastí, takže samo o sobě nevypovídá o úspěšnosti každého jednotlivého zákroku. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o kvízu na téma retro.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu
HCI, Úrazová nemocnice Brno, Úrazová nemocnice Brno, Úrazová nemocnice Brno
Článek
Češi vybrali nejlepší nemocnici roku 2026: Vysoko se umístila i zařízení v Brně a Vysokém nad Jizerou pochází z webu Světkreativity.