Deset důvodů, proč se hýbat: Cvičení může pomoci i s relaxací, kvalitou spánku a zdravím mozku a paměti
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Peter van der Sluijs / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Článek byl publikován 29.11.2026 22:16
Popraskané rty jsou nepříjemný problém, který může být způsoben hned několika faktory. Úlevu získáte pomocí...
Vyboulení břicha je nepříjemný problém, který může postihnout lidi všech věkových kategorií. Naštěstí však...
Nadýmání je běžný problém, který sice nemusí být nijak zvláště nebezpečný, ale nepříjemný rozhodně je....
Pokud vás trápí kuří oka na nohou, existují domácí kroky, které vás jich celkem rychle a snadno zbaví....
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Brnění nohou často vzniká při dlouhém setrvání v jedné poloze. Může ale signalizovat i cukrovku či sklerózu
- Popraskané rty vysychají v zimě i kvůli neustálému olizování. Zvlhčovač vzduchu a balzám mohou pomoci
- Vyboulené břicho má různé příčiny. Může jít o nadýmání a intoleranci mléka či lepku
- Děti s modrou kůží umíraly bez naděje. Tři průkopníci medicíny našli způsob, jak jim zachránit život