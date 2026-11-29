17. září 2020 stál premiér Andrej Babiš u řečnického pultu Poslanecké sněmovny a místo epidemie mluvil o zelenině. Při interpelaci k potravinové soběstačnosti vyzval poslance, ať „už konečně“ schválí zahrádkářský zákon. Hned druhý den navrhla poslankyně Monika Jarošová zařadit sněmovní tisk 634 na program s odkazem na premiérovo doporučení. Trvalo to ještě osm měsíců. Od 1. prosince 2021 ale předpis č. 221/2021 Sb. platí, a to dodnes v první, nezměněné verzi. Prošli jsme jeho plné znění paragraf po paragrafu. Zahrádkářům přinesl veřejné uznání, definici osady a pevnější pravidla pachtu. Pokud se ovšem obec rozhodne pozemek prodat nebo mu v územním plánu přidělit jinou funkci, zákon jí v tom téměř nebrání. Veškerá jeho síla se soustředí do jediného dokumentu, kterým je pachtovní smlouva.
Deset paragrafů zahrádkářského zákona a tři roviny ochrany
Předpis je překvapivě útlý. Plné znění na
Zákonech pro lidi se přečte za čtvrthodinu a procesních pasáží v něm skoro nenajdete. Zahrádkářskou činnost prohlašuje za veřejně prospěšnou, pěstování rostlin označuje za kulturní hodnotu a připomíná přínos zahrádek pro zadržování vody, zmírňování klimatických změn i druhovou rozmanitost. Ekoložka Barbora Duží z Akademie věd přidává ještě sociální rozměr: osada ochlazuje okolí a zároveň funguje jako místo, kde se sousedé potkávají.
Zahrádkářskou osadu zákon vymezuje velkoryse. Stačí pozemek nebo několik pozemků v užívání spolku, na nichž mohou alespoň tři členové hospodařit každý sám za sebe. Kolonie založené před účinností zákona získaly status osady automaticky.
Pro orientaci v debatě se vyplatí rozlišit tři vrstvy, které politici i spolky často slévají dohromady:
deklarace veřejné prospěšnosti: symbolicky silná, právně měkká, smluvní ochrana pachtu: konkrétní, vymahatelná a s pevnými lhůtami, obrana proti prodeji či změně územního plánu: v textu zákona prakticky chybí.
Předkladatelé přitom při závěrečném schvalování ve Sněmovně otevřeně jmenovali dva cíle: zakotvit zahrádkaření v legislativě a chránit pěstitele před developery. Současně uznali, že návrh všechny problémy nevyřeší a představuje kompromis.
Pachtovní smlouva jako nejpevnější opora osady
Tvrdé jádro zákona sídlí v šestém a sedmém paragrafu. Kdo přenechává pozemek do pachtu zahrádkářskému spolku, musí respektovat několik pravidel:
Pravidlo Co přesně stanoví Forma smlouva musí být písemná Minimální délka 2 roky, u obce nebo státu nejméně 10 let Automatické prodloužení pacht běží dál, pokud žádná strana alespoň 3 měsíce před koncem neoznámí, že o pokračování nestojí Výpověď šestiměsíční lhůta, pacht končí s koncem kalendářního roku Podpacht spolek smí parcely přenechat členům bez souhlasu vlastníka Ujednání v neprospěch spolku nepřihlíží se k nim Vyrovnání při skončení užívání náleží za schválené úpravy a trvalé porosty
Prakticky nejcennější je automatické prodloužení. Pokud vlastník propásne tříměsíční lhůtu, smlouva se prodlouží sama a spolek získává čas. Desetiletá minimální doba u obecních a státních pozemků navíc znemožňuje rychlé vystěhování kolonie, jakmile se na radnici vymění vedení.
Zde zákon skutečně zabírá. Spolek s pečlivě sepsanou smlouvou má v ruce vymahatelná práva, termíny a nárok na vyrovnání. Jinak řečeno: osada je chráněná přesně tak dobře, jak dobře je napsaný její pacht.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Senátoři mířili nůžkami na nejcennější pasáže
O tom, kde leží skutečná síla předpisu, svědčí i jeho legislativní cesta. Tisk 634 dorazil do Sněmovny 29. října 2019 jako poslanecký návrh skupiny zákonodárců, mezi nimiž byl Adam Kalous. Český zahrádkářský svaz mluví o výsledku více než dvacetiletého úsilí.
V březnu 2021 navrhl Senát vypustit právě ta ustanovení, která tvoří praktickou ochranu: minimální dvouletý pacht, desetiletou dobu u obce či státu a pravidlo o ujednáních v neprospěch spolku. Podrobnosti dokládá zpráva
ČTK na webu Senátu. Bez nich by z normy zbyla téměř čistá proklamace.
Poslanci 25. května 2021 přehlasovali Senát a setrvali na původním textu. Prezident zákon podepsal 1. června a o osm dní později vyšel ve Sbírce. Odpůrci v obou komorách tvrdili, že speciální zákon je nadbytečný, protože pacht už upravuje občanský zákoník, a že o osadách mají rozhodovat městská zastupitelstva, ne Parlament. Podle nás měli v jedné věci pravdu: čistě smluvní pravidla šla vtělit i do novely občanského zákoníku. Samostatný předpis ovšem přidal definici osady, veřejnou prospěšnost a úkoly pro obce, ministerstvo i Státní pozemkový úřad. Právě tyto prvky se ukázaly jako nejměkčí.
Kde zákon končí a začíná územní plán obce
Osmý paragraf, který má popisovat roli obcí, je napsaný jazykem dobrých úmyslů. Obec „přispívá“ k rozvoji zahrádkaření, „může“ vymezit plochy v územně plánovací dokumentaci a „umožňuje“ přenechat vhodný pozemek v rozsahu jiných předpisů. Povinnost osadu zachovat, zřídit novou nebo nabídnout náhradní parcelu v textu chybí. Sankce rovněž.
Co zákon garantuje O čem rozhoduje obec či vlastník písemný pacht s minimální délkou zda pozemek prodá automatické prodloužení bez včasného oznámení jakou funkci mu přidělí územní plán výpovědní lhůtu ke konci roku zda po skončení pachtu smlouvu obnoví vyrovnání za schválené investice zda nabídne náhradní pozemek status veřejně prospěšné činnosti jak tento status zohlední v majetkové politice
Důvod je právní i politický. Obec hospodaří se svým majetkem a plánuje rozvoj území v samostatné působnosti, do níž Parlament nechtěl zasahovat příkazem. Výsledkem je zákon, který krátkodobé vypuzení spolku výrazně ztěžuje a zpomaluje, ovšem dlouhodobé rozhodnutí o budoucnosti pozemku nechává radnici.
Čísla ukazují, proč na tom záleží. Podle důvodové zprávy v rámci svazu za předchozí dekádu zaniklo zhruba 2 000 osad s rozlohou kolem 3 500 hektarů. Předseda svazu Stanislav Kozlík v rozhovoru pro
Radio Prague International přiznal, že zákon stoprocentní ochranu nepředstavuje a absolutní záruky prosadit nešlo. Pod hlavičkou svazu dnes funguje přibližně 3,5 tisíce osad s asi 110 tisíci členy. Ve velkých městech se na parcelu čeká i roky a samotný Kozlík počítá v Praze s ohrožením 10 až 15 kolonií. Nové přibývají sporadicky; Přerov v roce 2025 otevřel kolonii s téměř stovkou parcel.
Jakmile se spor přenese z pachtu do územního plánu a majetkové politiky města, ztrácí zákon většinu síly. Ve hře zbývá argument veřejné prospěšnosti, který lze na zastupitelstvu použít, jenže hlasovat za zastupitele nemůže.
Kontrolní seznam pro spolky: lhůty, investice a vyrovnání
Protože ochrana stojí na smlouvě, rozhoduje pečlivost při jejím uzavírání a hlídání termínů. Doporučujeme projít tyto body:
Délka pachtu: u obecních a státních pozemků vyjednávat nad zákonné minimum deseti let, ideálně s jasným mechanismem dalšího prodloužení. Účel: výslovně uvést zahrádkářskou činnost, aby bylo zřejmé, že se na smlouvu vztahuje zvláštní zákon. Hlídání lhůt: zapsat si datum konce pachtu a tři měsíce předem zkontrolovat, zda vlastník neoznámil nezájem. Mlčení znamená prodloužení. Výpověď: ověřit, že smlouva respektuje šestiměsíční výpovědní lhůtu a skončení pachtu ke konci kalendářního roku. Investice: každou terénní úpravu, stavbu či vysazení trvalých porostů nechat vlastníka písemně odsouhlasit. Bez souhlasu se o vyrovnání těžko jedná. Náhrada: pokusit se do smlouvy dostat závazek k náhradnímu pozemku nebo odškodnění pro případ, že obec území využije jinak.
Když radnice oznámí jiný záměr, je klíčové rychle zjistit, zda jde o výpověď, neprodloužení, nebo o změnu územního plánu. Spolek by měl postupovat jednotně, vyžádat si písemné zdůvodnění, uplatnit nárok na vyrovnání a hlavně se včas zapojit do připomínkování územního plánu i jednání zastupitelstva. Nejbezpečnější variantou zůstává vlastnictví pozemků spolkem či členy, při dnešních cenách však na něj dosáhne málokdo.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková