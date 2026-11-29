Kdo má doma tři, pět nebo deset externích disků plných fotek, záloh a starých projektů, určitě zná ten pocit: potřebuje najít konkrétní soubor, ale netuší, na kterém médiu se nachází. Připojovat disky jeden po druhém a ručně procházet jejich složky může zabrat desítky minut. File Hunter tento problém řeší elegantněji. Každý disk stačí jednou připojit a nechat naskenovat. Od té chvíle můžete jeho obsah prohledávat, i když už médium není fyzicky připojené k počítači. Aplikace totiž nehledá přímo na disku, ale v lokálním katalogu, do kterého si během skenování ukládá názvy souborů, jejich cesty, metadata i kontrolní hashe. Výsledek? Zadáte hledaný název a během několika sekund zjistíte, na kterém disku a ve které složce se soubor nachází.
Jak to vlastně funguje: žádná magie, jen chytrý katalog
Princip je jednoduchý. Když externí disk poprvé připojíte, File Hunter ho zaregistruje jako takzvanou lokaci a spustí skenování. Během něj projde celou adresářovou strukturu a do lokální databáze uloží názvy souborů, jejich cesty, velikosti a kontrolní hashe. Databáze i konfigurace zůstávají v instalační složce. Žádný cloud ani telemetrie – vše běží přímo na vašem počítači.
Jakmile je skenování dokončeno, můžete disk odpojit a uložit. Když později potřebujete něco najít, prohledáváte katalog, nikoli samotné médium. File Hunter dokáže prohledávat všechny zaregistrované lokace najednou, ať už jde o USB disky, DVD, síťová úložiště nebo běžné adresáře na počítači. Ve výsledcích zjistíte, kde se soubor nachází, kolik jeho kopií existuje a na kterých médiích je najdete.
Na Windows to chce jeden krok navíc
Tady je potřeba upozornit na jednu věc: File Hunter není klasická windowsová aplikace s instalátorem a ikonou na ploše. Oficiálně podporuje macOS a Linux. Ve Windows ho lze spustit prostřednictvím WSL, tedy subsystému Windows pro Linux (Windows Subsystem for Linux).
Na Windows 11 to znamená otevřít terminál, zadat příkaz wsl –install, počkat na instalaci Ubuntu a teprve poté pokračovat se spuštěním File Hunteru. Celý proces zvládne i méně technicky zdatný uživatel, je však potřeba počítat s prací v příkazovém řádku.
Samotná instalace File Hunteru je pak otázkou jednoho příkazu. Aplikace si vytvoří virtuální prostředí, nainstaluje potřebné závislosti a spustí webové rozhraní, které následně otevřete v prohlížeči. Několik minut tedy může stačit na zprovoznění aplikace, nikoli nutně na první skenování rozsáhlého archivu. Dvouterabajtový disk se stovkami tisíc souborů se bude zpracovávat podstatně déle. Dobrou zprávou je, že skenování probíhá na pozadí, takže u něj nemusíte sedět. Prohlížeč můžete zavřít a k výsledkům se vrátit později.
Co umí navíc oproti Windows Search a Everything
Nabízí se otázka, proč nepoužívat vestavěný Windows Search nebo populární Everything. Obě řešení mají své přednosti. Windows Search dokáže indexovat také obsah souborů, zatímco Everything je mimořádně rychlý při vyhledávání na svazcích NTFS. Ani jeden z těchto nástrojů však není primárně určený k vytváření dlouhodobého offline katalogu odpojených médií.
File Hunter se od nich liší v několika důležitých oblastech:
- Offline katalog – obsah disků zůstává prohledatelný i měsíce po jejich odpojení.
- Detekce duplicit – vícefázové hashování s možností dodatečného ověření pomocí SHA-256 pomáhá odhalit identické soubory napříč všemi zaregistrovanými lokacemi.
- Konsolidace – umožňuje ponechat jednu kopii souboru a ostatní nahradit zástupnými záznamy. Celý proces doprovází auditní protokol.
- Inkrementální reskany – při opětovném připojení disku dokáže přeskočit nezměněné soubory a zaznamenat ty, které mezitím zmizely.
- Webové rozhraní – k aplikaci lze přistupovat z prohlížeče v lokální síti, aniž by bylo nutné instalovat samostatného klienta.
Pro koho to dává smysl
File Hunter není pro každého. Pokud máte jeden externí disk a hledáte na něm soubory jen jednou za rok, bohatě si vystačíte s Průzkumníkem souborů. Kdo ale spravuje rozsáhlý archiv rozdělený mezi desítky médií, může podobný nástroj ocenit. Typickým příkladem jsou fotografové s archivy z jednotlivých let, střihači videa s několika záložními disky nebo IT správci, kteří uchovávají historické kopie serverů.
Hlavní výhodou je, že kvůli nalezení konkrétního souboru nemusíte fyzicky připojovat každé médium zvlášť. Aktuální verze 1.4.16 je volně dostupná na GitHubu. Rozhraní je v angličtině a česká lokalizace zatím chybí.
Jeden úvodní sken a trochu času na nastavení. Potom můžete prohledávat celý archiv, aniž byste museli znovu připojovat jediný disk.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda