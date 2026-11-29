Gibson, autor píšící pro MakeUseOf, sáhl po miniaturním počítači Zotac ZBOX CI325 nano, který je vybaven dvoujádrovým procesorem Celeron N3160 z roku 2016 a 8 GB RAM. Jeho klíčovou vlastností jsou dva gigabitové ethernetové porty. Právě díky nim mohl zařízení zapojit jako transparentní síťový most (bridge) mezi svůj notebook a domácí router. Veškerý síťový provoz tak procházel přes Zotac, na kterém běžel Debian 13 s nástrojem Suricata, open-source systémem pro detekci průniků (IDS). Aktualizaci signatur zajišťoval nástroj suricata-update, který je stahoval z veřejné databáze Emerging Threats Open. Výsledné výstrahy pak zobrazoval webový dashboard EveBox. Žádný komerční produkt ani placená licence. Jen ruční konfigurace a starší hardware.
Jak vypadal „hack sám na sebe“
Gibson si připravil dva testy. Při prvním stáhl z linuxového virtuálního stroje přes síťový most soubor, jehož obsah zahrnoval textový řetězec
uid=0(root). Ten připomíná typický výstup unixového příkazu a v HTTP odpovědi může působit podezřele. Suricata zareagovala okamžitě. Jedno z výchozích pravidel rozpoznalo odpovídající vzorec a EveBox zobrazil výstrahu. Sonda tedy v tomto případě fungovala správně.
Druhý test byl náročnější. Gibson spustil Nmap SYN scan, běžnou metodu průzkumu sítě, která zjišťuje, které porty cílového zařízení jsou otevřené. Zaměřil se na vlastní notebook s Windows a prověřil sto nejběžnějších TCP portů. Nmap objevil čtyři otevřené porty. Suricata však zůstala potichu. Žádná výstraha se neobjevila, přestože log zaznamenal 196 TCP toků. Systém tedy provoz zachytil, ale žádné z výchozích pravidel ho nevyhodnotilo jako hrozbu.
Proč sonda mlčela a co pomohlo
Suricata rozlišuje mezi zaznamenáním síťového toku a vyvoláním výstrahy. To, že systém paket zachytí, ještě neznamená, že spustí poplach. K tomu potřebuje pravidlo, které odpovídá konkrétnímu vzorci provozu. Jak potvrzuje také diskuze na fóru Suricaty, univerzální výchozí pravidlo, které by zachytilo všechny techniky používané Nmapem, jednoduše neexistuje. Uživatelé si proto často vytvářejí vlastní pravidla.
Gibson postupoval stejně. Napsal lokální pravidlo, které sledovalo, zda z jedné IP adresy dorazí během deseti sekund alespoň dvacet SYN paketů. Po jeho nasazení už Suricata skenování portů zachytila a výstraha se objevila v dashboardu. První problém byl vyřešen. Jenže tím testování zdaleka nekončilo.
73,5 % paketů spadlo do koše
Skutečné překvapení přišlo při zátěžovém testu. Gibson spustil nástroj iperf3 pro měření síťové propustnosti a zatížil síťový most provozem blížícím se gigabitové rychlosti. Suricata data přeposílala bez viditelných problémů a notebook dosahoval plné rychlosti připojení. Statistiky inspekce však ukázaly úplně jiný obrázek: z 7,80 milionu paketů určených k analýze jich jádro systému (kernel) zahodilo 5,73 milionu ještě předtím, než se dostaly k Suricatě. To představuje ztrátu 73,5 %.
Oficiální dokumentace Suricaty přitom uvádí, že hodnota capture.kernel_drops by měla zůstat hluboko pod jedním procentem. Celeron N3160 s maximální frekvencí 2,24 GHz a pouhými dvěma megabajty cache zkrátka nedokázal při plné gigabitové rychlosti zpracovávat veškerý provoz.
A objevil se ještě jeden zajímavý detail. Když Gibson pouze běžně procházel web, EveBox zobrazil dvanáct výstrah. Všechny souvisely s DNS dotazy a TLS spojením se servery Discordu. Z pohledu detekce šlo o správné záznamy, pro běžného uživatele však neměly prakticky žádnou informační hodnotu. Výsledkem byl jen další šum, ve kterém se mohou důležitější události snadno ztratit.
Co to znamená pro domácí bastlíře
Postavit si podobnou sondu v Česku nemusí být finančně náročné. Použitá mini PC se na bazarech prodávají za několik tisíc korun. Výkonnější model Zotac s procesorem Intel Core i5-8250U lze sehnat zhruba za 4 000 Kč. Pokud počítač nemá dva síťové porty, lze chybějící konektivitu doplnit USB gigabitovým adaptérem za necelých 300 Kč. Samotný software je zdarma.
Existuje několik alternativ:
- Firewalla – hotové zařízení s vlastní aplikací a integrovaným enginem Suricata. Nevyžaduje tolik ruční konfigurace, ale stojí více a nabízí menší flexibilitu.
- pfSense – firewallová platforma s dostupným balíčkem Suricata a grafickým rozhraním. Představuje kompromis mezi pohodlným ovládáním a možností vlastního nastavení.
- Čistá DIY cesta à la Gibson – nejlevnější a nejotevřenější varianta, která však vyžaduje znalost síťového bridge režimu, práce s logy a pravidly i ochotu všechno průběžně ladit.
Pro běžného uživatele, který neprovozuje vlastní servery a nechce pravidelně procházet výstrahy, bude přínos podobného řešení omezený. Naopak domácím nadšencům a správcům vlastní infrastruktury, kteří provozují síťové služby a chtějí mít přehled o provozu ve své síti, může dávat smysl. Podstatné je, aby dokázali získané informace skutečně využít, a ne si jen ukládali screenshoty z dashboardu.
Falešný pocit bezpečí je horší než žádný pocit
Gibsonův experiment nekončí jednoduchým verdiktem „funguje“ nebo „nefunguje“. Přináší především varování. Dashboard plný grafů a zelených stavových ikon může působit přesvědčivě, i když sonda ve skutečnosti analyzuje jen čtvrtinu síťového provozu. Autor proto po testování nechal Zotac na laboratorním stole jako testovací nástroj, nikoli jako zařízení, kterému by svěřil ochranu domácí sítě.
Nejdůležitější poučení přitom není technické, ale psychologické: samotná přítomnost monitoringu neznamená, že je síť skutečně chráněná. Platí to zvlášť tehdy, když hardware pod kapotou nestíhá zpracovávat všechen provoz.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda