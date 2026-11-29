Listopadové mrazíky obvykle přimějí chovatele, aby nad hřady zavěsil infražárovku a zapojil ji přes prodlužovačku. Existuje levnější a bezpečnější cesta, kterou doporučují i americké univerzitní poradenské služby. Hluboká podestýlka je vrstva organického materiálu, do které se postupně zapracovává trus. Při dobrém větrání, suchu a pravidelném kypření v ní mikroorganismy rozkládají hmotu a uvolňují teplo. Podle zimní příručky
University of Maryland Extension by dospělí ptáci chránění před větrem a mokrem neměli potřebovat přitápění ani v nejstudenějších týdnech roku. Podestýlku přitom tamní odborníci uvádějí jako izolaci od země i jako zdroj tepla z mikrobiální činnosti. Podle nás má metoda největší cenu jako izolace doplněná kompostovacím teplem. K tomu přináší levnější zimní rutinu, která chov odpoutá od zásuvky. Jak hluboká podestýlka hřeje: bakterie místo topné spirály
Teplo v podestýlce vzniká rozkladem. Odborníci z Cornellovy univerzity popisují kompostování jako proces, při němž mikroorganismy přeměňují organickou hmotu na oxid uhličitý, vodu, humus a teplo. Hlavní práci odvádějí bakterie. Uvnitř kompostující hmoty probíhá rozklad nejrychleji zhruba mezi 32 a 60 °C.
Tato čísla platí pro nitro vrstvy. Vzduch u hřadů se na podobnou teplotu nevyšplhá. Spodní, aktivně se rozkládající část funguje jako teplý polštář u podlahy, svrchní suchá sláma nebo hobliny ho kryjí a brání chladu ze země v cestě nahoru. Slepice, které se v podestýlce hrabou a popelí, se tak pohybují v mírnějším mikroklimatu, než jaké by panovalo nad holým betonem.
University of Minnesota Extension ve svém návodu na zimní péči uvádí, že hluboká vrstva slámy nebo hoblin poskytuje „určité přirozené teplo“. Přesně tak je dobré metodu chápat: jako rozumný základ, na který se dá spolehnout, ne jako radiátor.
Sláma, hobliny a kypření: návod na zimní nastlání krok za krokem
Začíná se na podzim, ideálně ještě před prvními silnějšími mrazy. Pro zimu 2026/2027 je tedy nejvyšší čas.
Start: na čistou podlahu nasypte 10 až 15 cm slámy nebo dřevěných hoblin. Marylandská příručka považuje za dobrou izolační vrstvu už 8 až 10 cm borových hoblin nebo slámy. Doplňování: jakmile povrch znečistí trus, vrchní část promíchejte tak, aby trus zapadl hlouběji, a navrch přisypte čerstvou suchou vrstvu. Postupné nabírání: Minnesota v obecném návodu pro nosnice popisuje start kolem 10 cm, nárůst zhruba na 25 cm do zimy a pak až 30 až 38 cm. V této výšce se rozjíždí výraznější kompostování. Kypření: stačí hrábě, vidle nebo lopatka. Praktický blog líhně Meyer Hatchery radí rozházet po podlaze hrst zrní, aby převracení vrstvy obstaraly samy slepice. Práh u dveří: zvýšená lišta vysoká 15 až 20 cm zabrání tomu, aby se stelivo vysypávalo ven.
K materiálu: nejlépe obstály sláma a hobliny. Sláma se dá v Česku sehnat levně u každého zemědělce a dobře izoluje. Hobliny lépe sají vlhkost a snáz se rovnoměrně promíchávají, Meyer Hatchery dává přednost borovým. Seno se hodí nanejvýš jako příměs, protože po navlhnutí snadno plesniví.
Na jaře přichází jediný velký úklid. Celá vrstva jde ven a začíná se nanovo. Dobře vedená podestýlka má být tmavá a rozložená, zahradě poslouží jako dusíkatý materiál. Protože slepičí hnůj je silný, vyplatí se ho před použitím ještě nechat dozrát na kompostu.
Zdroj fotografie: Piqsels Infralampa versus podestýlka: kolik korun a jaké riziko
Za příklad poslouží ceník ČEZ platný od konce srpna 2026. V sazbě D02d vychází vysoký tarif zhruba na 6,38 Kč za kWh včetně DPH. Jiný dodavatel, region nebo tarif dají jiné číslo, řádová představa ale zůstane podobná.
Lampa Provoz Spotřeba za 30 dní Cena za 30 dní 150 W 24 h denně 108 kWh cca 689 Kč 250 W 24 h denně 180 kWh cca 1 148 Kč 150 W 12 h denně 54 kWh cca 344 Kč 250 W 12 h denně 90 kWh cca 574 Kč
Za tři zimní měsíce nepřetržitého svícení tedy silnější žárovka spolkne přes 3 400 Kč. Za tu sumu pořídíte slámu na několik sezon. Podestýlka sice vyžaduje práci s vidlemi, zato odpadá časté kompletní vyklízení v mrazu.
Druhou položkou je požár. Americká Národní asociace požární ochrany (NFPA) doporučuje v kurnících používat výhradně certifikovaná elektrická zařízení a vyhnout se provizorním rozvodům. Suchá sláma, prach a peří tvoří ideální palivo. Minnesota dodává, že lampa nesmí nikdy viset za kabel a kabeláž patří daleko od vody, drůbeže i hořlavého steliva. Kdo topení vypustí, zbaví se nejrizikovějšího prvku v celém kurníku.
Vlhkost, čpavek a průvan: kdy kurník přestane fungovat
Slepice snášejí chlad lépe, než by čekal leckterý začínající chovatel. Hůř nesou mokro. Ing. Iveta Prombergerová na iFauně upozorňuje, že přílišná vlhkost škodí víc než zima a kondenzát skapávající do podestýlky podporuje vznik čpavku. Doporučená vlhkost se pohybuje mezi 60 a 75 %.
Větrání proto musí odvádět vodní páru a vydýchaný vzduch, přitom ale nesmí táhnout přímo na hřady. Osvědčují se stropní nebo komínové průduchy, pootevřené okénko ve štítu a za teplejších dnů krátké vyvětrání.
Na zásah upozorní tyto signály:
štiplavý čpavkový zápach při vstupu, orosená okna nebo vlhké stěny, slepené mokré chuchvalce, hlavně kolem napáječky, plíseň či zatuchlý pach, bělavý, popelavý povrch vrstvy, který může signalizovat nedostatek kyslíku.
Náprava je jednoduchá. Vyberte mokrá ohniska, přisypte suché stelivo, vrstvu promíchejte a přidejte ventilaci. Minnesota v takové situaci doporučuje rovnou omezit množství trusu v kurníku. Přeplněná bouda s příliš mnoha kusy na metr čtvereční vyprodukuje víc vlhkosti, než dokáže podestýlka zpracovat.
Na zdraví nohou mají vliv i hřady. Nejlépe poslouží dřevěné, umístěné nejméně 30 cm nad podlahou, s prostorem zhruba 23 cm na slepici. Kovové či plastové bidlo vede chlad a podle marylandské příručky může přispět k omrzlinám, kdežto na dřevě si slepice prsty přikryjí peřím.
Voda, krmivo a světlo jako pojistka zimního režimu
Podestýlka udrží teplo u podlahy, napáječku ale před ledem neochrání. Přes zamrzlou hladinu se slepice k vodě nedostanou, proto ji v mrazech kontrolujte několikrát denně nebo použijte vyhřívaný podstavec. Ten však musí stát tak, aby nepoškodil nádobu a nedotýkal se steliva. Rozlitá voda navíc ničí to nejcennější, totiž suchou vrstvu.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková