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V neděli budete Formuli 1 v Baku hledat marně. Grand Prix se letos jede už v sobotu

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Grand Prix Ázerbájdžánu se letos jede o den dřív než obvykle. Tréninky začínají už ve čtvrtek, kvalifikace je v pátek a závod v sobotu 26. září v 11:00 SELČ. Důvodem je nedělní ázerbájdžánský Den památky.
V neděli budete Formuli 1 v Baku hledat marně. Grand Prix se letos jede už v sobotu

V neděli budete Formuli 1 v Baku hledat marně. Grand Prix se letos jede už v sobotu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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