Poznejte slavné spisovatele podle názvu jejich knih nebo několika vět z jejich díla. Deset otázek prověří, jak dobře znáte autory světové i české literatury.
Některé knihy se během let staly tak známými, že jejich názvy poznáme téměř okamžitě. U některých děl si ale možná vybavíme příběh nebo slavnou postavu, zatímco jméno autora už musíme lovit v paměti. Na tom bude tento kvíz založený. Čekají vás slavní spisovatelé, známé romány i věty, které se zapsaly do historie světové literatury. Tentokrát tedy nepůjde jen o to, zda jste knihu četli, ale také jestli dokážete jejího autora správně poznat.
Jak dobře znáte slavné spisovatele a jejich knihy?
Světová literatura nabízí obrovské množství známých jmen, která se objevují ve školních čítankách, knihovnách i na filmových plátnech. Některé autory si spojujeme s konkrétním literárním žánrem, jiné zase s jedním mimořádně slavným dílem. V kvízu proto najdete různé typy otázek. Někdy dostanete přímo název knihy a vaším úkolem bude vybrat správného autora, jindy vám napoví krátká ukázka z textu. Objeví se česká i zahraniční literatura a mezi možnostmi budou vždy tři známá jména.
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Možná zjistíte, že některé otázky zvládnete bez přemýšlení, protože jméno autora máte s danou knihou pevně spojené. Jinde vás ale mohou zmást podobně známí spisovatelé, kteří patří do stejného období nebo stejné literatury. Proto nestačí jen znát názvy slavných knih. Dobrou paměť budete potřebovat také na postavy, příběhy a charakteristický styl jednotlivých autorů. Máte před sebou deset otázek a vždy pouze jednu správnou odpověď. Jděte na to!
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie, Wikipedie
Článek Velký literární kvíz: Úkolem je poznat 10 známých autorů podle knihy nebo krátkého úryvku pochází z webu Světkreativity.