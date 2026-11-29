Plnoautomatický kávovar je velký nákup a člověk se při něm ptá, jestli za dražší stroj dostane i lepší kávu. Německý technologický magazín netzwelt.de v září 2026 postavil vedle sebe levné i velmi drahé automaty a nechal je připravit kávu ze stejných zrn. Nejlevnější z nich si odnesl uznání, které by u něj čekal málokdo.
Nejlevnější stroj, jedno z nejlepších espress
Netzwelt srovnal 19 plnoautomatů. Chuť posuzoval hlavně u espressa a latte macchiata, dál hodnotil výbavu, ovládání, čištění, hluk a spotřebu. Nejlevnější byl De’Longhi Magnifica S ECAM22.110.B za zhruba 269 eur. Ostatní stroje stály v Německu v září 2026 zhruba 299 až 1 443 eur.
Espresso z Magnificy přesto podle testerů patřilo chutí k nejlepším. Testeři ho popsali jako vyrovnané, bez výrazně kyselých nebo hořkých tónů. Milovníkům kávy s charakterem může připadat až krotké. Netzwelt stroj vyhlásil cenovým tipem, tedy doporučením pro ty, kdo hledají nejlepší poměr ceny a výkonu.
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Testeři známkovali podle německé školní stupnice, kde 1 je nejlepší. V oblasti chuti a mléčného systému, která tvoří 30 % hodnocení, dostala Magnifica S známku 1,5 a celkový vítěz srovnání 1,3. Nejlepší známku 1,2 tu získal jiný stroj. Stejně jako levná Magnifica dopadla i mnohem dražší De’Longhi Eletta Ultra.
Kávovar Cena v Německu (září 2026) Známka za chuť a mléko De’Longhi Magnifica S 269 eur 1,5 De’Longhi Eletta Ultra 1 199 eur 1,5
Čtyři nejdražší stroje srovnání stály zhruba 4,5× až 5,4× víc než Magnifica S. Několik výrazně dražších automatů dostalo v této oblasti horší známku než Magnifica. Které dražší stroje v chuti zaostaly za Magnificou, uvádějí zdroje pod článkem.
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V celkovém pořadí skončila Magnifica S až 17. z 19 se známkou 2,2. Nejvíc ji srazila výbava, za kterou dostala známku 3. Nemá displej ani aplikaci, ovládá se tlačítky a otočným voličem síly a mléko se pění jen klasickou parní tryskou. Vítězná Nivona NIVO 8117 připraví třeba i nitro kávu a v Německu stála zhruba 1 249 eur, tedy asi 4,6× víc.
Kdo chce místo plastové trysky kovovou, najde ji u varianty ECAM21.110, která se podle netzweltu jinak technikou téměř neliší. Testeři by kov volili kvůli odolnosti a snazšímu čištění. Se samotným šleháním si ale podle nich poradí i úplný nováček. Netzwelt také ocenil, že sedliny se sbírají v nádobě, což se hodí, když děláte víc šálků za sebou.
Magnifica S se ovládá tlačítky a otočným voličem síly kávy, mléko se šlehá ručně parní tryskou a hrubost mletí se nastavuje voličem v zásobníku na zrna. Zdroj: Oficiální materiály distributora. Crema potřebuje doladit
V samostatném testu z července 2026 netzwelt vytkl cremu. Je hnědá a jemně pórovitá, ale tenčí a rychle mizí. Jako možné příčiny uvádí příliš hrubé mletí, starší zrna nebo velkou dávku vody. Při ladění pomůžou tato nastavení:
Přečtěte si také: Češi berou útokem garáže na zahradu. Vyrostou už za 4 hodiny a nikdo nepozná, že nejsou zděné Hrubost mletí měňte voličem v zásobníku na zrna jen za chodu mlýnku, jinak hrozí jeho poškození. Změna se projeví zhruba po 2–3 kávách. Oblíbené množství kávy si stroj uloží, když podržíte tlačítko nápoje. Teplotu spaření lze zvýšit nebo snížit kombinací tlačítek podle návodu. Zákazníci i redakce chválí espresso
Na nizozemském Coolblue.nl má kávovar k 24. listopadu 2026 hodnocení 8,9 z 10 z 687 recenzí, obchod ho ale už neprodává. Jeden z recenzentů radí brát ho kvůli espressu, na cappuccino s pěknou pěnou mu tryska nestačila.
Německé redakce homeandsmart.de a Coffeeness se shodují, že espresso je po doladění mletí a síly dobré. S továrním nastavením byla káva podle homeandsmart.de řídká a hořká. Oběma redakcím vadí celoplastové tělo a to, že teplotu ani množství kávy nejde bez návodu nastavit, protože se to dělá kombinacemi tlačítek. Coffeeness zato chválí snadné čištění a vyjímatelnou spařovací jednotku.
Přečtěte si také: Češi přestávají zdít garáže. Tahle stavba vyroste i za 4 hodiny a od zděné ji nepoznáte Spařovací jednotku lze z kávovaru vyjmout, což německá redakce Coffeeness chválí spolu se snadným čištěním. Zdroj: Oficiální materiály distributora. Kde ho koupit a za kolik
K 24. 11. 2026 stál kávovar v českém e-shopu výrobce De’Longhi 6 499 Kč místo 7 790 Kč a byl skladem. Výrobce zároveň do 29. 11. 2026 vede akci Black Friday na vybrané produkty, kterou nelze kombinovat s jinými akcemi. Do kdy platí sleva právě na tento kávovar, ale výslovně neuvádí. Podle Heureky ho nabízejí i další obchody, nejnižší nabídka byla 22. 11. 2026 za 6 249 Kč. Na konci června 2026 se dal sehnat i za 5 998 Kč.
Kdo za automat zaplatí čtyřikrát až pětkrát víc, kupuje hlavně pohodlí, třeba displej nebo mléčné nápoje bez ručního šlehání. Kdo se bez něj obejde a pár minut ladění ho neodradí, dostane u Magnificy espresso, které němečtí testeři řadí k nejlepším ve srovnání.
Zdroje: https://www.netzwelt.de/vergleich/kaffeevollautomaten-test-2026.html, https://www.netzwelt.de/delonghi-magnifica-s/testbericht.html, https://www.delonghi.com/cs-cz/c/black-friday, https://kavovary-cajovary-espressa.heureka.cz/delonghi-magnifica-s-ecam-22_110-b/, https://www.coolblue.nl/en/product/131068/de-longhi-magnifica-ecam-22-110b-black.html, https://www.homeandsmart.de/delonghi-magnifica-s-test-433614, https://www.coffeeness.de/en/delonghi-ecam-22-110-review/, https://www.delonghi.com/cs-cz/p/magnifica-s-plnoautomaticky-kavovar-magnifica-s-ecam22.110.b/ECAM22.110.B.html