Po dlouhém dni u počítače bývá čelo ztuhlé, čelist zatnutá a ruce samy sahají ke spánkům. Ten pohyb má dobrý důvod v anatomii. Japonská péče o pokožku hlavy z něj dělá krátký večerní rituál, ke kterému stačí vlastní dlaně. V tamních salonech se pod názvem head spa ustálila na začátku nového tisíciletí, navazuje na japonskou koupelovou kulturu a některé salony se věnují jen jí. Čtyři pohyby doporučuje jedna podnikatelka japonského původu a jejich účinek na vrásky zatím žádná studie neověřila.
Čelo a temeno patří k sobě
Podle vyjádření drogerie Rossmann pro ČTK z března 2023 kupují čeští zákazníci víc pečující kosmetiky. Hledají v ní složky proti stárnutí, třeba retinol, peptidy nebo vitamin C. Vrásky na čele ovšem souvisejí i se svalem, který sahá až na temeno.
Vodorovné vrásky na čele vytváří čelní bříško svalu záhlavně-čelního. Tento sval zvedá kůži čela i obočí, třeba když se něčemu podivíte.
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Čelní a týlní bříško svalu spojuje přes temeno šlašitá blána. S kůží je pevně srostlá, ke kosti přiléhá volně, a proto můžete pokožkou hlavy pod dlaní posouvat. Kdo masíruje temeno, pracuje tak se stejným celkem, ke kterému patří i čelo.
Co masáž opravdu dokáže
Když si obličej promnete, pleť se prokrví, ztuhlá místa povolí a u otoku může masáž pomoci odvést tekutinu. Podle masérky ale prsty mimické linky kolem úst nevyhladí a osvěžení po čase vyprchá, takže dlouhodobou prevenci vrásek masáž obličeje nenahradí.
Že masáž hlavy může tlumit stres, naznačuje jedna menší korejská studie z Journal of Physical Therapy Science z října 2016. Celkem 22 úřednic v ní chodilo dvakrát týdně po dobu 10 týdnů na masáž hlavy, krku a ramen. Ve srovnání s 12 kolegyněmi bez masáže jim klesl kortizol, noradrenalin i krevní tlak. Skupina byla malá a masíroval je masér, takže výsledek nejde přímo přenést na masáž vlastníma rukama.
Přečtěte si také: Stylistka varuje: tenhle kousek nosí ženy po 60 pod kabátem každý den a právě kvůli němu vypadají shrbené Pravidelná masáž hlavy, krku a ramen snížila v menší korejské studii úřednicím stresové hormony i krevní tlak. Ilustrační foto. Zdroj: Mikael Blomkvist / Pexels. Čtyři pohyby od Keiko Suyamy
Čtyři pohyby na doma doporučila pro Vogue.fr Keiko Suyama. Rodačka z Tokia dlouhodobě žije v Paříži. V roce 2016 založila japonskou kosmetickou a lifestylovou značku Bijo, v roce 2022 otevřela v Paříži obchod s japonskou kosmetikou a její poradenská firma pomáhá japonským značkám na evropský trh. Její postup nikdo ve studii nezkoušel, berte ho jako tip na uvolnění, který krém s SPF nenahradí:
Dlaně přiložte na uši, mírně pootevřete ústa a pětkrát dlaněmi zlehka tlačte vzhůru a zase dolů. Ukazováček a prostředníček dejte za ucho a palec šikmo na spánek. Prsty jemně krouživě masírujte a mezitím ústa střídavě otvírejte a zavírejte. Přiložte klouby sevřených pěstí k hraně vlasů nad čelem a drobnými kroužky jimi přejíždějte od jednoho spánku ke druhému. Pěsti přesuňte za uši na zadní stranu hlavy a střední částí prstů aspoň pětkrát zatlačte.
Tlačte jen zlehka. Masáž vynechte, když je kůže zarudlá nebo zanícená, máte na ní ranku či modřinu nebo vás tlak bolí. Při kožních potížích nebo nejistotě se poraďte s dermatologem či praktickým lékařem.
Přečtěte si také: Tmavé chromové nehty letos končí. Češky přecházejí na jemný trend, který září jako led Vráskám nejlépe předejde krém s SPF
Pleť nejvíc stárne kvůli slunci. Ultrafialové záření v ní rok po roku rozkládá kolagen a elastin, tedy vlákna, která ji drží pevnou a pružnou. Kůže, která byla dlouho vystavená slunci, proto dřív povolí, ztenčí se a objeví se na ní vrásky i tmavé skvrny. Dermatologové proto radí mazat nezakrytou kůži každý den krémem se širokospektrou ochranou aspoň SPF 30, a to celoročně. Vyšší ochranu dává SPF 50.
Pleti nejvíc škodí slunce, proto dermatologové radí mazat obličej celoročně krémem aspoň s SPF 30. Ilustrační foto. Zdroj: Ivan S / Pexels.
Podle Rossmannu si čeští zákazníci krém s SPF na obličej kupují na celý rok častěji než dřív. Základem péče je podle dermatoložky šetrné čištění, hydratace a ochrana před sluncem, k tomu spánek a méně stresu. „[…] jednu jedinou věc v prevenci stárnutí, je to používání opalovacího krému,“ uvedla pro pořad Ptejte se doktora na CNN Prima News dermatoložka Barbora Zbranková.
Za drahý krém připlácet nemusíte. Podle dermatologů o kvalitě krému cenovka moc neřekne a i levné přípravky, které dobře fungují, seženete v obyčejné drogerii. Vrstvit na sebe několik sér a krémů proti vráskám se nevyplácí, protože podrážděná pleť vypadá spíš starší. Přípravek, po kterém kůže pálí nebo štípe, odložte. Výjimkou je jen ten, který vám předepsal kožní lékař.
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