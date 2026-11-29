Závod na okruhu v Kataru nabídl další kapitolu napjatých vztahů mezi jezdci Scuderie. Lewis Hamilton sice do Velké ceny Kataru startoval až za Charlesem Leclercem, v cíli ale slavil lepší výsledek. Brit dojel šestý s těsným náskokem 483 tisícin sekundy právě před svým monackým kolegou. Klíčový moment se odehrál hned v úvodu, kdy Leclerc vyjel v první zatáčce mimo trať a následně ho zdržela i pomalá zastávka v boxech, čímž se propadl za britského šampiona.
Když se Leclerc ocitl v Hamiltonově závěsu, boxová zídka mu nejprve nařídila držet pozici, aby mu později přes vysílačku udělila povolení k předjetí. Reakce monackého pilota v paddocku okamžitě vzbudila rozruch. „Dobře. Dejte mi vědět, pokud to, na čem jsme se dohodli před závodem, už neplatí,“ pronesl sarkasticky do týmového rádia.
Po závodě se k celé situaci vyjádřil samotný Hamilton, který odmítl, že by porušil jakoukoliv interní dohodu. Podle jeho slov mu situace v první zatáčce zkrátka hrála do karet a neměl důvod zpomalovat.
„Vyjel v první zatáčce mimo trať. Já jsem měl dobrý výjezd a objel jsem ho vnějškem. Neexistoval žádný plán, podle kterého bych měl ubrat, když vyjede ven, takže to není můj problém. Až do zastávek v boxech jsme se drželi původního plánu,“ vysvětlil sedminásobný mistr světa bez servítek.
Kromě komunikace s týmovým kolegou musel Hamilton v Kataru řešit i chování svého monopostu. Zatímco první dvě sady pneumatik fungovaly podle jeho slov slušně, v závěrečné fázi závodu se jeho tempo výrazně zhoršilo.
„V posledním stintu jsem se obrovsky trápil s vyvážením vozu. Nevím proč, ani jestli jsem si nějak poškodil monopost, ale bylo to opravdu složité,“ popsal britský jezdec a k samotnému průběhu podniku dodal: „Upřímně si myslím, že to byl nejméně záživný závod letošního roku.“
Navzdory jiskření mezi oběma piloty má italská stáj důvod ke spokojenosti. Výsledek z Kataru jí totiž definitivně zajistil druhé místo v Poháru konstruktérů a Ferrari se nyní může v klidu soustředit na blížící se finále sezony v Abú Zabí.