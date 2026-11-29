Evropský parlament řeší plánovanou změnu financování České televize a Českého rozhlasu. Spor mezi českými politiky se kvůli tomu vyostřil.
Spor o budoucnost České televize a Českého rozhlasu se přesunul až na půdu Evropského parlamentu. Ten přijal rezoluci, která upozorňuje na možné problémy spojené s plánovanou změnou financování veřejnoprávních médií v Česku. Premiér Andrej Babiš následně české europoslance obvinil, že v Bruselu „udávají“ vlastní vládu a poškozují Českou republiku. Jeho slova ale okamžitě vyvolala ostrou reakci. Europoslankyně ODS Veronika Vrecionová mu vzkázala, aby přestal podle ní zbytečně plakat a raději řešil samotný zákon.
„Andreji, nebreč pořád,“ vzkázala europoslankyně
Babiš své výhrady pronesl před cestou do Bruselu. „Čeští europoslanci nedělají v Evropském parlamentu nic jiného, než udávají vládu a premiéra a poškozují ČR v zahraničí,“ prohlásil. Jeho slova zveřejnila na síti X i ČT24. Samotné hlasování ukázalo, že za rezolucí nestála pouze hrstka českých politiků. Pro dokument hlasovalo 442 ze 647 přítomných europoslanců, 158 bylo proti a 47 se zdrželo. Vrecionová proto na premiéra reagovala na síti X sarkasticky: „Andreji, nebreč pořád, je to úplně trapný. Radši stáhni ten hloupý a zbytečný zákon, kterým chceš zlikvidovat svobodná média.“ A přidala ještě jednu poznámku: „A mimochodem, od kdy má Česko 442 europoslanců? Protože přesně tolik jich pro rezoluci hlasovalo!“
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Za celým konfliktem přitom stojí konkrétní změna, kterou chce vláda prosadit. Financování České televize a Českého rozhlasu by se mělo přesunout z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Kritici se obávají, že tím vznikne větší prostor pro politický tlak, protože o penězích by ve větší míře rozhodovali politici. Evropský parlament proto požaduje, aby český systém zajistil stabilní, udržitelné a předvídatelné financování a zároveň dostatečné pojistky proti politickým zásahům. Ministr kultury Oto Klempíř rezoluci označil za „skandální PR aktivitu europoslanců Danuše Nerudové a Tomáše Zdechovského“ a tvrdí, že pro českou vládu nepředstavuje povinnost. Europoslanec Ondřej Kolář mu následně odpověděl též na síti X velmi ostře: „Hm, skandální je spíš to, že nám ve vládě sedí dva estébáci a fašistické parlamentní hnutí.“
Andreji nebreč pořád, je to úplně trapný. Radši stáhni ten hloupý a zbytečný zákon, kterým chceš zlikvidovat svobodná média…
A mimochodem, od kdy má Česko 442 europoslanců? Protože přesně tolik jich pro rezoluci hlasovalo! https://t.co/9iLxjUKd67
— Veronika Vrecionová (@vrecionova) November 25, 2026
Debata se tak postupně vzdaluje samotné otázce, jak mají veřejnoprávní média fungovat a kdo má garantovat jejich nezávislost. Europoslanec ANO Ondřej Knotek například označil hlasování za „další koncesionářský cirkus na objednávku českých opozičních europoslanců“ a poukázal na státy jako Dánsko, Nizozemsko nebo Francie, kde se média financují jinak. Kritici však upozorňují, že důležitější než samotný způsob výběru peněz jsou pojistky proti politickému ovlivňování. Podobná debata navíc není u Babiše nová. Už v roce 2020 kvůli evropským aktivitám kolem svého střetu zájmů ostře útočil například na Tomáše Zdechovského a Mikuláše Peksu a označoval je dokonce za vlastizrádce. I tentokrát tak místo klidné debaty o budoucnosti veřejnoprávních médií přichází především ostrá politická přestřelka. Na SvětěKreativity.cz jsme psali o řetězci, který míří do Česka.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu sociální síť X ČT24, sociální síť X Veroniky Vrecionové, sociální síť X Ondřeje Koláře
Článek Vrecionová vyzvala Babiše ke stažení zákona o médiích. Jeho výhrady k europoslancům komentovala ironií pochází z webu Světkreativity.