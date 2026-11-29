Malé štěně skončilo v odpadkovém pytli, kde ho zachránil náhodný kolemjdoucí. Policisty k jeho majitelům dovedly školní úkoly nalezené mezi odpadky.
Někdy stačí jediný zvuk, aby se osud zvířete změnil během několika minut. Přesně to se stalo v americkém Rutlandu, kde kolemjdoucí zaslechl z kontejneru podivné kňučení. Když policisté začali prohledávat odpadky, čekal je pohled, který opravdu nečekali. V jednom z pytlů našli malé štěně rasy shih-tzu, které se třáslo a bylo schoulené mezi odpadky. Příběh ale neskončil jen jeho záchranou. Nalezený pytel totiž ukrýval i stopu vedoucí k lidem, kteří za jeho osudem stáli.
Štěně skončilo v pytli mezi odpadky
Byl čtvrtek 19. listopadu, když muž procházející kolem bytového komplexu zaslechl z kontejneru kňučení. Přivolaní policisté proto začali dle webu NBC Boston jeden pytel po druhém prohledávat. Nakonec objevili štěně, vystrašené a prochladlé. „Otevřeli jsme pytel a štěně bylo uvnitř, třáslo se a leželo schoulené v odpadcích,“ popsal policista Samuel Perotto pro EU Telegram. Zvíře po vytažení z pytle zabalili do flanelové košile, aby se zahřálo. Tehdy ještě nikdo netušil, že odpadky policistům pomohou najít i jeho majitele.
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Mezi vyhozenými věcmi totiž ležely také dva školní úkoly se jménem žáka. Vyšetřovatelé podle nich zjistili, do které školy dítě chodí, přičemž vedení školy jim následně pomohlo dostat se k jeho rodině. Rozhovor s pracovníky školy přinesl další důležitou stopu. Dítě totiž dřív mluvilo o 6 štěňatech, která měla rodina doma. Jedno z nich, pojmenované Snowball, dle jeho slov zmizelo ve chvíli, kdy jeho otec vynášel odpadky. Policisté proto zamířili přímo k rodině a při domovní prohlídce našli dva dospělé psy a dalších pět štěňat.
Police officers in Rutland, Massachusetts, rescued a puppy found inside a garbage bag in a dumpster last week after a good Samaritan reported hearing its cries at an apartment complex.
A search warrant has since been executed at a nearby residence, and animal cruelty charges are forthcoming, according to the Rutland Police Department.
— CBS News (@CBSNews) November 24, 2026
Tím však příběh dostal ještě smutnější rozměr. V bytě byly podle policie psí výkaly, špinavé pleny, oblečení a další odpadky a prostředí označili vyšetřovatelé za nevhodné i pro dvě děti, které zde žily. Osmadvacetiletý Danta Gagnon a čtyřiadvacetiletá Tattianna Roque nyní čelí obvinění z týrání zvířat a ohrožení dětí, přičemž oba před soudem uvedli, že jsou nevinní. Zachráněné štěně i dalších 5 štěňat se dle úřadů jevila jako zdravá a skončila v dočasné péči. Podobným situacím přitom lze často předejít. Pokud člověk nechce nebo nedokáže pečovat o další vrhy, je zodpovědné řešit rozmnožování zvířat například kastrací, ne však nechtěná mláďata jednoduše odkládat. Na SvětěKreativity.cz jsme psali, proč si pes olizuje a kouše tlapky.
Zdroj: Autorský text redakce SvětKreativity.cz na základě veřejně dostupných informací z webu EU.Telegram, NBCBoston, sociální síť X CBS News
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