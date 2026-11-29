Ráno se podíváte do zrcadla a kořínky se zase lesknou, přestože jste si vlasy myli předevčírem. Mnoho lidí to řeší tak, že mytí schválně odkládají. Doufají, že si vlasy časem zvyknou a přestanou se tolik mastit. Dermatologové i vědci se na celou věc dívají dost jinak. Jedno číslo, které by platilo pro všechny, přitom neexistuje.
Maz se vycvičit nedá
Odkládat šampon v naději, že si hlava odvykne, nemá smysl. Tempo, jakým mazové žlázy pracují, totiž nastavují hormony, hlavně androgeny. Řidší mytí tvorbu mazu dlouhodobě nesníží, jen budete s mastnými vlasy chodit déle.
Hodně záleží také na věku. V pubertě a v mládí vzniká mazu víc, takže se vlasy mastí rychleji. S přibývajícími roky mazu ubývá, u žen hlavně po menopauze, a hlavě pak stačí mytí méně často.
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Roli hraje i typ a délka vlasů, chemické úpravy nebo styling. Jedno číslo pro všechny tedy neexistuje. „Co se týče mytí pokožky a vlasů, neexistuje jeden univerzální přístup,“ uvedla pro The New York Times (v překladu ČTK) Joyce Parková, dermatoložka ze Seattlu.
Časté mytí ve studii obstálo
Studie, kterou v roce 2021 zveřejnil časopis Skin Appendage Disorders, mnohé překvapí. Vědci v Číně v této pozorovací studii oslovili 1 500 dospělých ve věku 18 až 75 let, kteří neměli známé potíže s pokožkou hlavy. Čím častěji si lidé hlavu myli, tím spokojenější byli s vlasy i pokožkou, a celkové spokojenosti dosahovali při mytí 5 až 6krát týdně. U zkoumané skupiny se obavy z „přemytí“ nepotvrdily.
V menší, přísněji sledované části studie bylo 60 lidí ve věku 18 až 50 let, převážně žen (93 %), kteří si vlasy obvykle myli nejvýš dvakrát týdně. Nejprve si je týden nemyli vůbec a potom čtyři týdny každý den šamponem na pokožku hlavy proti lupům. Z vlasu přitom neubyly tuky, které má uvnitř, a ve srovnání s týdnem bez mytí byla pokožka méně mastná a méně se loupala.
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Studii celou zaplatila firma Procter & Gamble, která šampony vyrábí. Účastnili se jí navíc jen Asiaté s rovnými nebo mírně vlnitými vlasy a autoři nevědí, jestli by totéž platilo pro kudrny. Výsledky tedy platí hlavně pro rovné vlasy. Podrobná čísla ze studie i konkrétní výrobky, o kterých se v souvislosti s mytím vlasů píše, najdete ve zdrojích pod článkem.
Od každého dne po tři týdny
Podle Americké dermatologické akademie (AAD) je u rovných vlasů a mastné pokožky v pořádku mýt hlavu šamponem i každý den. Dermatologové z Cleveland Clinic v dubnu 2025 zveřejnili orientační rozpětí podle síly vlasu. Suché, kudrnaté nebo husté vlasy stačí mýt méně často a podle potřeby, pokožku hlavy je ale dobré umýt aspoň jednou za 2 až 3 týdny.
Typ vlasů Jak často mýt (orientačně) Doporučení rovné, mastná pokožka klidně každý den AAD jemné co 1 až 2 dny Cleveland Clinic středně silné co 2 až 4 dny Cleveland Clinic silné a hrubé jednou týdně nebo podle potřeby Cleveland Clinic suché, kudrnaté, husté méně často, pokožku aspoň jednou za 2 až 3 týdny AAD Přečtěte si také: Tmavé chromové nehty letos končí. Češky přecházejí na jemný trend, který září jako led
Barvené, odbarvené nebo trvalou ošetřené vlasy jsou křehčí. Častým mytím se snáz lámou a třepí, takže jim prospěje, když na ně šampon přijde méně často.
Co vám prozradí vlasy a pokožka
Když to s mytím přeháníte, konečky se třepí, vlasy se při česání lámou a na omak připomínají slámu. Pokožka přitom může pnout, svědit nebo být podrážděná. Při řídkém mytí přibudou na ramenou bílé šupinky, hlava začne páchnout a pokožka zčervená a svědí.
Svědění pokožky, šupinky na ramenou nebo lámavé konečky napoví, jak upravit rytmus mytí vlasů. Ilustrační foto. Zdroj: Kaboompics / Pexels.
Co se za ty dny na pokožce usadí, od mazu po lak či gel, ji dráždí a časem se může zanítit. Lupy obvykle nezpůsobuje suchá kůže. Podílí se na nich kvasinka, která se živí kožním mazem, samotný maz i citlivost pokožky konkrétního člověka, a pravidelné mytí množství kvasinek snižuje.
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Rytmus měňte postupně, vždy o jedno mytí týdně, a sledujte pokožku. Když se rychle mastí, mytí přidejte. Když jsou vlasy suché a matné, uberte.
Šampon na kořínky, s lupy k lékaři
Šampon patří hlavně na pokožku a kořínky. Kondicionér naneste na délky, u jemných rovných vlasů jen na konečky, u suchých a kudrnatých po celé délce. Mezi mytími můžete vlasy jen opláchnout vodou nebo umýt kondicionérem, silnější usazeniny ale kondicionér neodstraní.
Když lupy, svědění nebo zarudnutí pokožky, vypadávání či lámání vlasů trvají dlouho a úprava mytí nepomáhá, objednejte se k dermatologovi. Kadeřník poradí s péčí o vlasy, kožní lékař posoudí, co se děje s pokožkou.
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Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-jak-casto-byste-si-meli-myt-vlasy-40413716, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8138261/, https://www.aad.org/teach-healthy-habits/wash-hair, https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-minute-how-often-should-you-wash-your-hair/, https://houstonmethodist.org/blog/articles/2024/jul/how-often-should-you-wash-your-hair, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12094410/, https://www.aad.org/public/everyday-care/hair-scalp-care/hair/healthy-hair-tips, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2436067, https://goaskalice.columbia.edu/answered-questions/how-often-wash-hair/, https://newsroom.clevelandclinic.org/2025/01/24/how-often-should-you-wash-your-hair, https://www.dailyherald.com/20241018/health-and-fitness/should-you-shampoo-your-hair-every-day-heres-what-dermatologists-say/, https://health.clevelandclinic.org/the-dirty-truth-about-washing-your-hair/