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„Kimi, Kimi, přestaň!“ I tak může vypadat lekce řízení od pilota F1. Antonelli dal moderátorce radu, kterou využije každý řidič

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Kimi Antonelli se měl stát instruktorem řízení. Místo poklidné lekce přišly pokusy o donuty, zahřívání pneumatik a zoufalé prosby, aby konečně zabrzdil. Amelia Dimoldenberg ale mezi vtípky dostala i překvapivě rozumnou radu.
„Kimi, Kimi, přestaň!“ I tak může vypadat lekce řízení od pilota F1. Antonelli dal moderátorce radu, kterou využije každý řidič

„Kimi, Kimi, přestaň!“ I tak může vypadat lekce řízení od pilota F1. Antonelli dal moderátorce radu, kterou využije každý řidič

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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