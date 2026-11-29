V nouzi se spoléháme na to, že si pomoc přivoláme mobilem. Někdy se však stane, že telefonovat nemůžete. Tato funkce vám může zachránit život.
Určitě není dobré, aby se člověk stal posedlý myšlenkou, že mu chce každý hned ublížit. Nicméně v některých situacích je lepší zvolit předběžnou opatrnost a zajistit si větší bezpečnost
pro případ, že by se něco stalo. Mladá žena teď na svém tiktokovém účtu SmartSpotcComPl sdílela užitečnou radu, jak o sobě dát ostatním vědět v případě, že nebudete moci použít váš mobilní telefon. Nouzový kontakt může být vaší záchranou
Mladá tiktokerka vysvětlila, jak si na iPhonu nastavit nouzovou SMS. Tato funkce se ideálně hodí pro chvíle, kdy jdete třeba na schůzku naslepo a s dotyčným jste se ještě nikdy neviděli.
Pokud byste se dostali do nebezpečné situace, mohla by se stát tato nouzová SMS vaší záchranou. Jednoduše si vyberete ve svých kontaktech blízkou a důvěryhodnou osobu, kterou si nastavíte jako nouzový kontakt. Té se v případě nouze odešle automatická SMS i s vaší polohou.
Na iPhonu s iOS 17+ a novějším ji najdete ve Zprávách pod názvem Check In. Kontakt dostane upozornění, když nedorazíte do cíle nebo na konci časovače nereagujete. Nejde o tísňové volání. Jak upozorňuje web
Genialne
, nezapomeňte nouzový kontakt upozornit předem a také časovač vypnout poté, co už tuto funkci nepotřebujete.
U některých telefonů musíte do Nastavení
U některých jiných chytrých telefonů najdete stejnou funkci. Nejprve jděte do Nastavení, vyberte Heslo a zabezpečení a zde pokračujte do Tísňové SMS. Vyberte si jeden nebo více kontaktů, kterým
chcete v případě nouze zaslat tísňovou zprávu. Ta se pak automaticky odešle vybraným kontaktům pokaždé, když pětkrát rychle po sobě zmáčknete tlačítko pro vypnutí telefonu. V ohrožení života volejte tísňovou linku 112. Fotografie: Freepik
Určitě si o této funkci zjistěte více a prozkoumejte, jak funguje na vašem telefonu. V případě, že se dostanete do situace, kdy si nebudete moci zatelefonovat o pomoc, může se stát
nouzová SMS opravdu záchranou. Kontaktní osoba se pak může rozhodnout, zda uvědomí policii a předá jí vaši polohu. Na webu Svět kreativity se můžete podívat na další neocenitelný trik, jenž vám v krizové situaci pomůže bleskově dobít váš mobil.
Článek
Na iPhonu lze nastavit, aby blízká osoba dostala upozornění, když nedorazíte do cíle. Funkce ve Zprávách se jmenuje Check In pochází z webu Světkreativity.