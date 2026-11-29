V USA došlo k neobvyklé situaci, kdy se muž ocitl uvězněný uvnitř svého skladu. Ve snaze dostat se ven se obrátil na doručovací službu s netradiční prosbou.
Prostřednictvím aplikace na donášku jídla muž v neobvyklé situaci žádal řidiče, aby mu kromě večeře přivezl i žebřík. V doprovodném vzkazu k objednávce napsal, že si je vědom toho, že jeho situace je velmi bizarní, pokud ale bude jeho přání vyhověno, bude řidič náležitě odměněn. Za donesení žebříku totiž sliboval finanční odměnu. Příběh vychází z příspěvku uživatele u/SonofaTimeLord na Redditu v USA z roku 2024.
Málokdo by vzkazu, ve kterém zákazník uváděl, že je zamčený ve skladu a momentálně také hladový, uvěřil. Muž, jenž se živí rozvážkou pokrmů, se nakonec na místo dostavil. Bohužel, řidič neměl k žebříku přístup, a tak muži mohl jen podat jídlo přes úzkou štěrbinu v plotě a popřát mu štěstí, jak uvádí web Topky.
Řidič se o tuto neobvyklou situaci ale podělil také s uživateli sociální sítě Reddit. Jídlo, které muži vezl, mu předal přes mezeru mezi plotem a ostnatým drátem kolem 1:15 ráno. Muž, jehož adrenalin z celé situace postupně opadal, se rozhodl, že si zdřímne v autě, dokud se brána ráno opět neotevře nebo nepřijde pomoc. Požádal řidiče, aby ho informoval, až se dostane ven, avšak další zprávu již neposlal.
Policii znepokojil řidičův podivný způsob řízení. Za volantem seděl 9letý chlapec, který jel do školy
Někteří uživatelé Redditu jeho jednání zpochybnili
Diskuse na sociální síti se velmi rychle rozjela, točila se hlavně kolem toho, proč muž nekontaktoval přímo policii nebo jinou nouzovou službu. Někteří uživatelé se vyjádřili tak, že by očekávali vyšší spropitné za získání žebříku v tak ranních hodinách. Jeden uživatel komentoval, že by se měl obrátit na policii, zatímco jiný sdílel své zkušenosti z práce na tísňové lince, kde se setkal s podobným případem, který však nebylo možné vyřešit.
He was not lying
byu/SonofaTimeLord indoordash_drivers
Další osoba vyjádřila zmatek nad tím, proč dotyčný nepoužil nouzové kontakty k vyřešení situace, což by mu umožnilo vrátit se domů a v klidu se najíst. Celý incident ilustruje, jak mohou být některé situace v každodenním životě nečekaně komplikované a jak může být volba správné reakce někdy mimořádně zmatečná. Do nezvyklé situace, ke které museli být zavoláni záchranáři, se dostala čtyřčlenná rodina v příběhu, který jsme čtenářům webu Svět kreativity přiblížili.
Článek Kurýr z USA dostal s objednávkou prosbu o žebřík. Muž uvězněný ve skladu mu slíbil odměnu, jídlo předal přes plot pochází z webu Světkreativity.