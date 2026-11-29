Zaměstnanci Volkswagenu v Německu čekají na přidání už dlouho. Teď od vedení dostali návrh, který by jejich výplatu spíš ztenčil, protože se kromě mezd týká i odměn, příplatků a pracovní doby. Odbory odpověděly ostře a obě strany se připravují na dlouhý spor.
Co by zmizelo z výplaty
Volkswagen AG zveřejnil katalog svých požadavků 19. listopadu 2026. Týká se zaměstnanců s podnikovým tarifem, tedy víc než 100 tisíc lidí v devíti německých závodech, například ve Wolfsburgu, Emdenu nebo Zwickau. Vedle dělníků u linek jde i o ostatní zaměstnance firmy.
Vedení chce sáhnout hned na několik položek, se kterými lidé počítají každý rok nebo každý měsíc.
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Položka Jak je to dnes Co chce vedení VW Plošné zvýšení mezd naposledy v květnu 2024 žádné v letech 2027 a 2028 Tarifní zvláštní odměna 27,5 % průměrného měsíčního výdělku, nebo místo ní 6 dnů volna ročně zrušit Tarifní příplatek 167 eur měsíčně zrušit Pracovní doba 35 hodin týdně podle vytížení závodu, hodiny navíc bez doplatku, při kratší době nižší mzda
Zatím jde o požadavky, se kterými vedení vstupuje do kolektivního vyjednávání a které chce v jednání s odbory prosadit. Rozhodnuto o nich zatím není.
Bez přidání od jara 2024
Tarifní mzdy ve Volkswagen AG naposledy vzrostly v květnu 2024. Kdyby vedení dvě nulová kola prosadilo, zůstaly by beze změny až do konce roku 2028.
Přečtěte si také: Po 350 letech skončil legendární pivovar. Bedna piva teď stojí 120 Kč a čeká se nával Pokud vedení prosadí dvě nulová kola, zůstanou tarifní mzdy ve Volkswagenu stejné až do konce roku 2028. Ilustrační foto. Zdroj: Engin Akyurt / Pexels.
Zaměstnanci přitom jedno přidání už obětovali. V prosinci 2024 se firma s odbory dohodla, že oborové zvýšení o víc než 5 % se ve Volkswagenu odloží a do mzdových tabulek se dostane až od 1. ledna 2031. Nové přidání tak mohla přinést až vyjednávání od roku 2027, tedy právě ta, ve kterých chce firma mzdy nechat na místě.
Na oplátku tehdy zaměstnanci dostali slib, že do konce roku 2030 nikdo nedostane výpověď z provozních důvodů a žádný závod se nezavře. Odbory proto nový tlak berou jako porušení tohoto slibu.
Jak se brání IG Metall
Odborový svaz IG Metall přichází s opačným požadavkem. Chce mzdy zvýšit o 5 % se smlouvou na 12 měsíců a přidat sociální složku pro nižší mzdové třídy, protože život se prodražil.
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„Vedení VW vráží svým zaměstnancům nůž do zad,“ řekl podle tiskové zprávy IG Metall Thorsten Gröger, hlavní vyjednavač svazu. Odbory návrh nazvaly „katalogem hrůzy“ a Gröger čeká dlouhý a vyhrocený konflikt.
Podle IG Metall obsahuje katalog i body, které Volkswagen ve své tiskové zprávě neuvedl:
zpochybnění volna na Štědrý den a na Silvestra, konec placené dvacetiminutové přestávky při práci na tři směny, zrušení všech odměn za pracovní jubilea, zrušení pravidla, podle kterého firma přebírá učně a duální studenty do zaměstnání. Proč vedení škrtá a co se stane po Novém roce Přečtěte si také: Rána pro lidi se superdávkou: Strop na nájem klesl i o 1 700 Kč. Byt pod něj skoro neseženou
Volkswagen škrty zdůvodňuje cly, zmenšujícím se trhem v Číně a ostřejší konkurencí v Evropě. Úspory dohodnuté v roce 2024 podle něj už nestačí. Provozní zisk značky VW za leden až září 2026 klesl na 813 milionů eur z 1 476 milionů eur o rok dříve.
První kolo jednání je na programu 24. listopadu 2026 v Emdenu, druhé 15. prosince v Zwickau. Do 31. prosince 2026 trvá takzvaná mírová povinnost, během níž odbory nesmějí stávkovat. Od 1. ledna 2027 už mohou svolat výstražné stávky a dohodu do konce roku čeká jen málokdo.
Týká se to i Škodovky?
Návrh vedení se týká podnikového tarifu v německých závodech. Odbory KOVO ve Škodě Auto ale v říjnu 2026 napsaly ve Škodováckém odboráři, že koncern chce i v Česku zastavit růst mezd do roku 2030 a že by se to dotklo také bonusů a prémií. Automobilka tyto spekulace nekomentuje.
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Podobně v říjnu varoval IG Metall, podle kterého chce Volkswagen nechat beze změny až do roku 2030 mzdy všech svých víc než 660 000 zaměstnanců po světě. Firma to nekomentovala.
Škoda Auto zaměstnává v Česku kolem 36 500 lidí, počítaje v to i pracovníky z agentur. Mzdy tam zatím upravuje kolektivní dohoda s platností do 31. března 2027. O nové budou odbory s vedením vyjednávat v průběhu roku 2027.
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