Současné vlasové trendy se stále více obracejí k přirozené struktuře vlasů. Namísto dokonale pravidelných vln a pevně zafixovaných účesů dostávají prostor jemné nepravidelnosti, volnější prameny a měkčí siluety. Tento přístup se dobře uplatňuje také při vytváření společenských účesů. Výsledný vzhled může působit elegantně, aniž by vlasy byly zatížené velkým množstvím stylingových přípravků nebo připomínaly složitý svatební účes.
Před samotnou úpravou je vhodné zvážit také oblečení, se kterým budete účes kombinovat. Vyčesané vlasy vyniknou zejména u šatů s výrazným výstřihem, ozdobenými rameny nebo vyšším límcem. Umožňují rovněž lépe ukázat náušnice a další šperky. Pokud je oblečení samo o sobě výrazné, jednodušší účes zpravidla vytvoří vyváženější celek.
Nízký drdol zvládnou i ženy s polodlouhými vlasy
Jedním z nejjednodušších účesů na večírek je nízký drdol umístěný těsně nad šíjí. Vlasy nejprve důkladně rozčešte a stáhněte do nízkého culíku. Ten volně stočte kolem jeho základny a upevněte několika vlásenkami. Pokud máte vlasy jemné, můžete je před sepnutím lehce nadzvednout u kořínků pomocí prstů nebo malého množství objemového přípravku. Drdol nemusí být dokonale pravidelný, několik volnějších pramenů mu může dodat přirozenější vzhled.
Ženám s kratšími vlasy sahajícími přibližně k ramenům může vyhovovat francouzská spona. Vlasy stačí zatočit směrem nahoru a upevnit je větší ozdobnou skřipcovou sponou. Pro slavnostní příležitost lze zvolit například model s perleťovým povrchem nebo jemnými kovovými detaily. Výhodou je možnost účes během večera snadno upravit, pokud se některý z pramenů uvolní.
Romantický účes s volnými prameny
Další možnost představuje volnější drdol posazený výš, s několika prameny kolem obličeje. Před jeho vytvořením lze vlasy lehce natočit kulmou, aby získaly potřebnou strukturu. Následně je seberte do culíku, volně stočte a upevněte tak, aby kolem temene zůstal přirozený objem. Prameny u spánků nechte volně splývat nebo je jemně natočte směrem od obličeje.
Pokud chcete zachovat část vlasů rozpuštěnou, vyzkoušejte polovyčesaný účes. Horní část vlasů stáhněte dozadu a upevněte menší sponou, zatímco spodní délky nechte přirozeně splývat. Tento způsob úpravy je vhodný i pro ženy, jejichž vlasy nejsou dostatečně dlouhé na klasický drdol. Slavnostní charakter může účesu dodat sametová mašle, jednoduchá kovová spona nebo několik jemných perliček.
Aby účes vydržel celý večer, je vhodné používat stylingové přípravky střídmě a soustředit se především na správné upevnění vlasů. Lehké přestříkání lakem zpravidla postačí k tomu, aby jednotlivé prameny držely na místě, aniž by vlasy ztratily přirozený pohyb.
Glamour UK, ELLE UK