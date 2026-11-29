V 86. minutě rozhodčí ukázal na puntík. Jude Bellingham padl v pokutovém území a Real měl jedenáctku na vyrovnání. Pak sudí odešel k monitoru, podíval se znovu a verdikt otočil. Žádná penalta, Bellingham za simulování druhou žlutou a domů. Stadion, který čekal další ze závěrů, jakými Mourinhův Real letos tak rád straší, viděl domácí dohrávat v deseti a prohrát 1:2.
Dvě střely na branku stačily Alavésu na dva góly
Alavés se ujal vedení v 22. minutě po rychlém protiútoku Tonim Martínezem, po hodině hry přidal druhý gól Ángel Pérez. Kylian Mbappé sice v 69. minutě snížil po rohu, ale víc se toho nepovedlo. Přitom Real míč držel skoro tři čtvrtiny zápasu a vystřelil čtyřiadvacetkrát. Hosté stříleli osmkrát a branku trefili dvakrát, obojí skončilo gólem.
Real tak přišel o sérii deseti výher napříč soutěžemi a poprvé v této sezoně prohrál doma. V tabulce je třetí, tři body za Barcelonou, která má zápas k dobru, a jeden za Atlétikem, protože to si poradilo s Elche.
Písknutí, které Mourinho nechtěl slyšet
Vinícius začal v základní sestavě a vyšel z ní naprázdno. Část tribun ho při honbě za vyrovnáním vypískala. Arda Güler zase podrážděně reagoval, když ho trenér po hodině stáhl kvůli Carlosi Espímu. José Mourinho se po zápase postavil před oba, novinářům ale nejdřív připravil jiný terč: sám sebe.
„Můžete o tom mluvit nejméně do středy. Real prohrál. Trenér dělal chyby,“ řekl. Vymýšlet si historky o Gülerově vzteku nebo o tom, že Vinícius dostal pískot, prý není třeba. „Nechoďte po Vinim. Byl jako celý tým. Nikdo nebyl lepší než ostatní.“
Číst se to dá i jako manévr: když tribuna hledá viníka, trenér jí nabídne sebe. Vinícius takový štít potřebuje. O místo v základu nedávno přišel ve prospěch Yana Diomandeho, odpykal si čtyřzápasový domácí trest a v posledních týdnech se zvedal. V týdnu dal gól PSV Eindhoven. Pískot tak přišel ve chvíli, kdy se zrovna škrábal nahoru.
Espí místo Gülera a o minutu později druhý gól
Mourinho zasáhl už o přestávce, kdy poslal na hřiště Bernarda Silvu a Diomandeho a venku nechal Auréliena Tchouaméniho s Brahimem Díazem. Po hodině dostal přednost Espí před Gülerem. Psala se šedesátá minuta a hned v následující padl druhý gól hostů.
Dá se namítnout, že mužstvo vystřelilo čtyřiadvacetkrát, kopalo třináct rohů a k bodu mělo blízko. I to je pravda. Jenže po prohře se Bernabéu ptá na jména a nejdřív si vybralo to nejznámější, které zrovna nemělo svůj večer. Mourinho odpověděl, že žádný hráč nebyl lepší než ostatní. Je to obrana, která Viníciuse kryje, a zároveň kritika celého mužstva včetně těch, na které se nepískalo.
Real přitom neztratil nic nevratného. Tři body na Barcelonu se dají dohnat a po deseti výhrách jedna porážka z nikoho viníka nedělá. Mourinho sám novinářům nabídl, ať o jeho chybách mluví do středy. Jestli se mu tím povede odvést hluk od Viníciuse, pozná při jeho příštím doteku míče na Bernabéu.
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[1] ESPN – Mourinho brání Viníciuse a Gülera; [2] ESPN/PA – reportáž Real Madrid – Alavés; [3] ESPN – statistiky zápasu.