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Vinyly z Polska za botasky a pivo: Jak Češi pašovali západní desky přes hranice

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Polský Tonpress, noční rozhlasová Trojka a výměna za botasky a pivo. Jak čeští hudební nadšenci vozili vinyly přes hranice a obcházeli normalizační cenzuru.
Řady vinylových gramofonových desek v papírových obalech srovnané v regálu

Řady vinylových gramofonových desek v papírových obalech srovnané v regálu

Zdroj: Foto: Robert Couse-Baker / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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