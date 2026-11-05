Rozvod za časů války s českou stopou shrnuje, co ruská invaze v Evropě natropila

Od zahájení ruské vojenské operace na východě Ukrajiny uplynuly více než čtyři roky a jeden z nejdelších ozbrojených konfliktů moderní doby přitahuje zraky filmařů zejména v těch evropských zemích, které – slovy jedné z postav snímku Rozvod za časů války v koprodukci České republiky – mohou být další na řadě. Litevský snímek režiséra Andriuse Blaževičiuse (V běhu) zasazuje symbolickou krizi tradiční liberální rodiny do celonárodní, možná i kontinentální reakce na zdánlivě lokální situaci, do níž si všichni projektují své hodnoty. Jak vlastně přistoupit k rodinným vztahům ve světě, kde každý plot v sousedství může být jako ideologická berlínská zeď a i vlastní rodiče se mohou proměnit v politické soky? Snímek se po premiéře na karlovarském festivalu vrhá do českých kin.
Jako kdyby nestačil koronavirus, který z prvních měsíců současné dekády udělal bezprecedentní domácí vězení. Návštěva ruských vojsk za hranicemi nejrozlehlejší země světa uvrhla větší část Evropy do ještě většího temna, v němž se ale státy v bezprostřední blízkosti Ukrajiny po čtyřech a půl letech zase učí vidět růžovými brýlemi a řadoví občané i jejich vládní představitelé se od největšího ozbrojeného konfliktu tohoto kontinentu od konce druhé světové války otráveně odvracejí. Každý ostatně máme i své problémy, a jak ve filmu poznamenává postarší litevský pán, sveřepě poslouchající satelitní zprávy z Ruska: „Nejdřív by se měli postarat o nás a až pak o Ukrajinu.“
Jsou rozsáhlé reakce lidí z nejrůznějších evropských zemí, kteří i ve svých domovech přijímají ukrajinské uprchlíky, organizují protestní akce, pomáhají dovážet civilistům z válečné zóny jídlo a spílají zahraničním firmám, jež mají na Rusko jakékoli vazby, extremistické, nebo solidární? Zejména dětem, které přišly o střechu nad hlavou a utíkají z území, jež namátkově zasypávají raketové salvy, bychom ochotně pomohli skoro všichni. Jenže válka je pro mnohé něco jako spravedlivá karma, která vyvěrá z politických či nacionalistických stanovisek, jež si v mediální éře snadno osvojí každý. Zatímco Litevec Vytas tak ruský akt neoblomně odsuzuje jako skandální agresi a východní velmoc pro něj v civilizaci 21. století skončila, jeho filmoví rodiče vzpomínají na dávnou návštěvu Rudého náměstí a nepochybují, že za všechno může dlouholetá provokace ze strany NATO.
Už poznáváte debatu (respektive hádku), která i u nás několik let pravidelně klíčí hlavně na sociálních sítích a v hospodách, ale také v agresivních předvolebních programech? Zdá se, že svět se dělí na proruský a proukrajinský, přičemž hlavní postavy Rozvodu za časů války zastupují ten principiálně solidárnější tábor, podporující napadeného a odsuzující útočníka, který si na mnohem menší zemi může „smlsnout za dva měsíce“ a pokračovat dál. Litva je součástí NATO – stejně jako Česká republika a na rozdíl od Ukrajiny – a Vytas se tedy nedomnívá, že by Rusko mohlo tímto směrem vojensky pokračovat. Přesto ale zaujímá extremistický postoj a autům s ruskými SPZ neváhá házet kameny do oken. Co ho k tomu ale vlastně v hloubi duše motivuje? Že by vlastní mindráky a životní frustrace?
Krátce před vypuknutím invaze se s Vytasem rozvádí jeho dlouholetá partnerka a matka jediné dcery Marija, která cítí, že život s nepříliš úspěšným režisérem bez přátel a jakýchkoli dobrodružných koníčků ji vůbec nenaplňuje. Také ji posléze ukrajinská krize pobouří a nejenže k sobě bez okolků nastěhuje uprchlickou rodinu, ale dokonce dává výpověď ve firmě, která odmítá uzavřít pobočku na ruském území – a část společnosti sledující pilná média jí to dává hlasitě sežrat. Také Marija je tedy velmi extremistická a po dlouhé době nachází něco, na čem rozvrácený vztah s Vytasem teoreticky může znovu vystavět. Vztahové drama je pouze záminkou pro tuto satiru společnosti, která se – jak si mnozí jistě všimli – často nejlépe stmeluje ve sdílené nenávisti. Je zcela irelevantní, kdo k prvotnímu rozkladu jedné rodiny, tedy systémového fundamentu různých tradičních společností, přispěl zásadnější měrou. Oba (bývalí) manželé se už beztak realizovali jinde a Blaževičiuse primárně zajímá vývoj jejich probuzené agendy.
Postupně se na ně nedíváme jako na psychologicky definované postavy, nýbrž jako na nositele stanovisek, která se časem mění. Vytas i Marija náhle oba sdílejí domácnost s cizími lidmi, přičemž pro muže jsou těmito ideologickými cizáky vlastní rodiče, kdežto žena zanedlouho trpí ve společnosti Ukrajinců, kteří „jsou prostě jiní“. Není to ale jenom výmluva k tomu, aby náhlý nekomfort na obou stranách mohl přejít a lidé se vrátili k pohodlnému sledování jakéhokoli televizního programu, jen ne zpráv o válce, která je vlastně z geografického hlediska docela vzdálená? Potěšující je, že Rozvod za časů války nakonec není zuřivě protiruským snímkem, nýbrž cynickou společenskou kritikou s protiruskými postavami, kolem nichž se v různé míře ozývají další politické frakce. Právě jako shrnutí této fragmentace, která velmi zásadně charakterizuje také tuzemské klima, je příběh s několika vyloženě humornými scénami nejzáslužnější.
Trochu horší už to je s povšechností jeho kritických postřehů, které asi mají být satirické, ale na to jim schází argumentační ostrost. Blaževičius opravdu jen rekapituluje nejhlasitější postoje a nepřináší nadstavbový názor, takže jeho jinak sympatické dílo není nijak provokativní. Oba tábory zřejmě jen utvrdí v jejich pozicích a poněkud ledabyle odbývá rodinnou linii hovořící o současných dětech, které po nás zdědí ještě rozštěpenější svět, v němž válka rozvádí úplně každého. Mlátit lopatou do satelitu, který chytá nenáviděnou propagandu vámi opovrhovaného režimu, asi není úplně ideální řešení.
Spoluobčanům ostatně díru do hlavy nevymluvíte a rodina by měla stát na jiných základech, což se film alespoň pokouší deklamovat svým očekávaným obráceným happy endem. Vzhledem k jednomu z nejzásadnějších námětů posledních let se ale příběh drží při zemi a odmítá zaměstnávat interpretační buňky, jak to například v Karlových Varech před pár lety dokázala maďarská politická satira Vysvětlení všeho. Na druhou stranu i prosté zrcadlo, jakkoli obtěžkané extrémy, je v tomto případě dostačující.