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Rozvod za časů války s českou stopou shrnuje, co ruská invaze v Evropě natropila

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Od zahájení ruské vojenské operace na východě Ukrajiny uplynuly více než čtyři roky a jeden z nejdelších ozbrojených konfliktů moderní doby přitahuje zraky filmařů zejména v těch evropských zemích, které – slovy jedné z postav snímku Rozvod za časů války v koprodukci České republiky – mohou být další na řadě. Litevský snímek režiséra Andriuse Blaževičiuse (V běhu) zasazuje symbolickou krizi tradiční liberální rodiny do celonárodní, možná i kontinentální reakce na zdánlivě lokální situaci, do níž si všichni projektují své hodnoty. Jak vlastně přistoupit k rodinným vztahům ve světě, kde každý plot v sousedství může být jako ideologická berlínská zeď a i vlastní rodiče se mohou proměnit v politické soky? Snímek se po premiéře na karlovarském festivalu vrhá do českých kin.
Rozvod za časů války s českou stopou shrnuje, co ruská invaze v Evropě natropila

Rozvod za časů války s českou stopou shrnuje, co ruská invaze v Evropě natropila

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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