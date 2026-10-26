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Rožnovské hřiště čeká rekonstrukce, starý povrch nahradí barevná pryž

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Prostor na cvičení, streetballové hřiště i nový pružný povrch. Veřejné sportoviště v Krumlovské ulici v českobudějovickém Rožnově čeká rekonstrukce za více než tři miliony. Práce potrvají přibližně dva měsíce, areál následně nabídne nové volnočasové vyžití.
Rožnovské hřiště čeká rekonstrukce, starý povrch nahradí barevná pryž

Rožnovské hřiště čeká rekonstrukce, starý povrch nahradí barevná pryž

Zdroj: město České Budějovice
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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