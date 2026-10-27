Naprosto bizarní přirovnání Andreje Babiše: Premiérovi koncesionářské poplatky připomínají něco neskutečného

KOMENTÁŘ / Když se politický protest srovnává s násilným útokem na americký Kongres, nejde jen o nadsázku. Takový obraz může zásadně zkreslit realitu.
V politice záleží nejen na slovech, která se vyřknou, ale i na tom, jakým způsobem se události veřejnosti předkládají. To je přesně důvod, proč nám v redakci In-Lifestyle.cz přijde přirovnání protestu před Poslaneckou sněmovnou k útoku na americký Kapitol jako zásadní problém. Nejde o to tvrdit, že před Sněmovnou bylo všechno bez napětí nebo že veškeré chování demonstrantů musí být přijatelné. Jde o to, že dvě události s výrazně jiným průběhem nejde jednoduše postavit na stejnou úroveň. Publikum si pak může odnést mnohem dramatičtější představu, než jaké skutečnost odpovídá.
Protest před Sněmovnou není útok na Kapitol
Andrej Babiš přirovnal ve videu na Instagramu protest proti změně financování České televize a Českého rozhlasu k útoku na Kapitol z ledna 2021. Jenže tehdy dav příznivců Donalda Trumpa násilně vnikl do budovy amerického Kongresu, přerušil jednání, napadal policisty a ničil vybavení. Událost měla vážné následky včetně mnoha zraněných. Při protestu před českou Sněmovnou policie zabránila některým lidem ve vstupu do budovy. Později zajistila také ženu, která hodila dlažební kostku směrem ke Sněmovně. Ani tyto incidenty ale samy o sobě nedělají z pražského protestu událost srovnatelnou rozsahem násilí s útokem na Kapitol.
Není nutné protest idealizovat ani přehlížet nevhodné chování, abychom dokázali bez problémů rozpoznat nepřiměřené srovnání. Kritizovat konkrétní incident je jedna věc. Vytvářet dojem, že jsme byli svědky obdoby jednoho z nejznámějších politických násilných útoků posledních let, je ale věc druhá a takové srovnání může vytvářet zavádějící představu o skutečném průběhu protestu.
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Na celé věci je přitom zvláštní ještě jeden rozpor. Babiš opozici vyzývá, aby přestala podle jeho slov lhát, strašit lidi a rozeštvávat společnost. Tvrdí, že právě ona situaci kolem změn financování veřejnoprávních médií zbytečně vyhrocuje. Když ale sám přirovná protest před Sněmovnou k útoku na americký Kapitol, používá srovnání, které může v lidech vyvolat dojem mnohem dramatičtějšího a násilnějšího dění, než jaké se v Praze odehrálo. Pokud politik žádá ostatní, aby situaci uklidňovali a nepřeeháněli, měl by stejnou míru odpovědnosti uplatňovat i na vlastní vyjádření.
Sestřih dvou událostí může klamat
Na Facebooku Štítu demokracie se objevilo i video, které vedle sebe stavělo záběry z útoku na Kapitol a protestu před Sněmovnou. Pokud by někomu tehdejší protesty u Kapitolu unikly, mohou být pouhá slova dost zavádějící. Člověk si představí policii, vzbouřené obyvatele, násilí a nebezpečí. To však z pouhé vizuální podobnosti opravdu nevyplývá. Před Kapitolem se bojovalo, před Sněmovnou se mimo jiné tleskalo či dokonce zpívalo.
Babišovo nesprávné přirovnání dle nás silně odvádí pozornost od skutečného sporu: od změny financování veřejnoprávních médií a jejích možných důsledků. Místo vysvětlování konkrétních kroků vlády se debata přesouvá k otázce chaosu, agrese a ohrožení. To jsou silná témata, která přirozeně vyvolávají emoce. Ty ale nemohou a ani nesmí nahradit přesný popis reality.
Protestující mají právo vyjádřit nesouhlas, stejně jako má vláda právo svůj návrh obhajovat. Pokud někdo překročí zákonné hranice, má se takové jednání řešit konkrétně. Není ale fér přenášet odpovědnost jednotlivce na celý protest a už vůbec ne bez rozlišení srovnávat demonstraci s násilným útokem na demokratickou instituci. V tak vyhrocené debatě by měli politici volit slova obzvlášť opatrně. Ne proto, že by nesměli kritizovat protesty, ale proto, že jejich výroky ovlivňují, jak veřejnost události chápe.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Když koncesionářské poplatky premiérovi připomínají útok na Kapitol: Babišovo bizarní srovnání nelze jen tak přejít byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.