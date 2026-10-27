Ani Bali, ani Thajsko. Češi letos na Vánoce plánují vyrazit do téhle exotické destinace. Všechno je tam až o 30 % levnější

Štědrý den v plavkách a večeře s výhledem na moře místo kapra u televize. Takové svátky si letos chystá řada Čechů. Podle cestovních kanceláří přibývá klientů, kteří si na zimu vybírají zemi dlouho zastíněnou slavnějšími asijskými jmény. Láká hlavně cenami a novým spojením z Prahy.
Vietnam vychází levněji skoro na každém kroku
Řeč je o Vietnamu. Srovnávací databáze Numbeo, do které ceny průběžně zadávají sami uživatelé, ukazuje, že běžné výdaje jsou tam zhruba o čtvrtinu nižší než v Thajsku. Největší rozdíl je v restauracích, kde jídlo vyjde skoro o 30 procent levněji. Nákup potravin stojí o víc než pětinu méně.
V restauracích vyjde jídlo ve Vietnamu podle databáze Numbeo skoro o 30 procent levněji než v Thajsku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Podobné rozpětí uvádí i cestovatelský průvodce, který obě země porovnává položku po položce. Jídlo, ubytování i místní doprava jsou podle něj ve Vietnamu levnější o 20 až 30 procent. Výjimky se ale najdou. Vnitrostátní lety a dálkové noční vlaky vycházejí podle stejného srovnání levněji v Thajsku.
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Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Položka O kolik je Vietnam levnější než Thajsko Zdroj údaje Běžné výdaje zhruba o čtvrtinu databáze Numbeo Jídlo v restauracích skoro o 30 procent databáze Numbeo Nákup potravin o víc než pětinu databáze Numbeo Jídlo, ubytování a místní doprava o 20 až 30 procent cestovatelský průvodce Hotel u pláže za rozumnou cenu
Rozdíl je znát i u moře. Hotely střední třídy na vietnamských plážích stojí znatelně méně než podobné ubytování na thajských ostrovech, jako je Phuket nebo Ko Samui. U luxusních hotelů se ceny vyrovnávají. Ty v obou zemích patří velkým světovým značkám a drží podobnou cenovou úroveň.
Mezi plážovými cíli Vietnamu vede Phu Quoc, ostrov v jižní části země. Luxusních resortů je tam celá řada a v zimní sezoně se na něj z Prahy dá doletět bez přestupu.
Thajsko letos přitvrdilo
Asociace českých cestovních kanceláří a agentur letos řadí Vietnam spolu s Thajskem mezi asijské země, kam Češi v zimě jezdí nejčastěji. Jedna z českých cestovních agentur ho dokonce označila za svou nejprodávanější exotickou destinaci roku 2025. Silné pouto s Českem má Vietnam i díky početné vietnamské komunitě. Podle pražského letiště loni mezi Prahou a Hanojí cestovalo přes 75 000 lidí, přestože přímá linka chyběla.
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Thajsko mezi Čechy oblíbené zůstává, letos ale zpřísnilo podmínky vstupu. Od poloviny září smějí Češi v zemi pobývat bez víza už jen 30 dní místo dosavadních 60. Už od května 2025 navíc Thajsko vyžaduje elektronickou příjezdovou kartu, kterou je nutné vyplnit před příletem. Na dvoutýdenní vánoční dovolenou to vliv nemá. Kdo ale plánoval přečkat v teple větší část zimy, musí počítat s kratší lhůtou.
Z Prahy nově bez přestupu
Do Vietnamu se letos dá dostat pohodlněji než kdy dřív. Od 10. října létá vietnamský nízkonákladový dopravce Vietjet Air dvakrát týdně z Prahy do Hanoje, vždy v úterý a v sobotu. Cestou má mezipřistání v kazašském Almaty, cestující ale zůstávají v témže letadle. Jde o první pravidelnou linku mezi Prahou a Hanojí v novodobé historii Česka.
Kdo míří rovnou k moři, může využít charterový let na Phu Quoc, který pro své klienty v zimní sezoně zajišťují cestovní kanceláře Exim Tours a Fischer. Na trase létá dálkový Boeing 787 Dreamliner, a to bez mezipřistání.
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Počasí se ve Vietnamu mezi severem, středem a jihem výrazně liší, a kdo chce na Vánoce k moři, míří hlavně na jih. Střední pobřeží kolem Da Nangu a Hoi Anu má totiž od září do prosince období dešťů. Ostrov Phu Quoc má nejstálejší počasí od prosince do března a teplé moře ke koupání nabízí po celý rok.
Vánoční termín tak vychází ideálně. Kdo chce sníh a mlhu vyměnit za slunce, přiletí právě v době, kdy na ostrově začíná nejlepší sezona. Před odjezdem je dobré si na webu ministerstva zahraničí ověřit aktuální podmínky vstupu, protože země v regionu svá pravidla v posledních letech často upravují.
Zdroje: https://www.numbeo.com/cost-of-living/compare_countries_result.jsp?country1=Thailand&country2=Vietnam, https://daytripsvietnam.com/guides/vietnam-vs-thailand-cost-2026/, https://www.ttg.cz/zima-v-exotice-cestovni-kancelare-potvrzuji-i-letos-vysoky-zajem-o-exoticke-a-vzdalenejsi-destinace/2026/09/, https://www.cestujlevne.com/blog/nove-linky-prg-2026, https://www.czechtourism.cz/en-US/Novinky/Archiv/2026/05/Prahu-spoji-s-Hanoji-prima-letecka-linka-dvakrat-t, https://www.caimpuls.cz/blog/1014:exotika-2026-27-revoluce-v-cestovani-s-dreamlinerem.html, https://cnn.iprima.cz/raj-turistu-zprisnuje-podminky-pro-dovolene-512732, https://www.firstchoice.co.uk/holidays/weather/asia/vietnam/vietnam-phu-quoc.html, https://blog.wego.com/vietnam-rainy-season/, https://www.cestovnicentrum.cz/aktuality/34:vietnam-2026-proc-tato-zeme-predci-thajsko-a-jak-tam-vyrazit-za-nejlepsi-cenu.html
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