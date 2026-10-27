Nejhorší rohlíky ze supermarketu. Češi je kupují každý den a neví, co v nich všechno je

Rohlík hodíme do sáčku skoro automaticky a na cedulku u koše se málokdo podívá. Horší kus se dá poznat podle několika znaků, které má každý zákazník na očích.
Co prozradí etiketa obyčejného rohlíku
Vezměme obyčejný tukový rohlík o hmotnosti 43 gramů. Začátek jeho složení nikoho nepřekvapí: pšeničná mouka, voda, droždí, řepkový olej a sůl. Pak ale následuje položka „pekařský přípravek“ a teprve v ní se ukrývá zbytek.
V přípravku najdete:
emulgátor v podobě esterů mono- a diglyceridů mastných kyselin; ječnou sladovou moučku; enzymy; kyselinu L-askorbovou, kterou etiketa uvádí jako antioxidant. Přečtěte si také: Tyhle boty nosily naše babičky už před téměř 70 lety. Dnes je módní poradkyně zase doporučují, protože ubírají nohám až 10 let
Podobné přísady mají těsto zpevnit a pečivu prodloužit dobu, po kterou zůstane vláčné.
Proč rohlík večer sotva sníte
„Ráno si koupíte rohlík a večer už je to tak tak,“ řekl v roce 2019 pro Seznam Zprávy Ivan Flek, tehdejší generální ředitel pekárenské skupiny United Bakeries. Podle něj dřív obsahovalo těsto sušené mléko a víc tuku. Protože měl rohlík stát co nejméně, zbývaly na něj už tehdy jen úplně základní suroviny a chuť tím trpěla.
Vyhláška o pekařských výrobcích přitom množství tuku vymezuje jen shora. Za běžné pečivo považuje výrobek s méně než 8 % bezvodého tuku a méně než 5 % cukru, počítáno z hmotnosti použité mouky. Kolik tuku pod touto hranicí do těsta skutečně přijde, záleží už na výrobci.
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Tatáž vyhláška popisuje, jak má správné běžné pečivo vypadat. Patří k tomu:
pravidelný tvar; čistá a nepřipálená kůrka; dobře propečená střídka, která je pórovitá, vláčná a pružná.
Jak vypadají slabší kusy, ukázal test magazínu Svět potravin z roku 2021, ve kterém školení porotci hodnotili devět obyčejných rohlíků podle chuti, vůně a vzhledu a v laboratoři i podle obsahu soli a vlákniny. Nejhůř dopadl rohlík, kterému porotci vytkli trhliny ve struktuře a méně příjemnou chuť i vůni, u dalších porotcům vadila tužší konzistence nebo nerovnoměrně zbarvený povrch. Které rohlíky tehdy skončily na chvostu, se dočtete v odkazovaných zdrojích pod článkem.
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U jednoho kusu pečiva do 150 gramů vyhláška toleruje odchylku od uvedené hmotnosti až o 10 % dolů, takže jednotlivý rohlík prodávaný jako 43gramový může vážit kolem 39 gramů. Při vážení deseti kusů dohromady smí chybět nejvýše 6 %.
Cedulka, kterou skoro nikdo nečte
U nebaleného pečiva vyhláška přesně určuje, jak musí obchod přiznat, že rohlík byl zmrazen, a co smí nazvat čerstvým. Údaj o zmrazení musí stát viditelně u názvu výrobku:
Označení Kdy ho vyhláška předepisuje „ze zmrazeného polotovaru“ Obchod pečivo jen dopekl ze zmrazeného polotovaru. „rozmrazeno“ Hotový výrobek byl zmrazen a prodává se rozmrazený. Čerstvé běžné pečivo Výroba nebyla přerušena zmrazením ani jinou úpravou prodlužující trvanlivost a pečivo se prodává nejpozději do 24 hodin po upečení. Sůl, kterou v rohlíku necítíte Přečtěte si také: Módní ostuda českých seniorek. Opakují ji každý podzim už 100 let a ani netuší, že si tím přidávají roky
Státní zdravotní ústav v prosinci 2019 rozebral 133 vzorků běžného pečiva z obchodů a naměřil průměrně 1,97 gramu soli na 100 gramů. Hranici 1,2 gramu na 100 gramů, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje u pekařských výrobků, překročilo téměř devět z deseti vzorků chleba a pečiva, které ústav prověřil.
Obyčejný bílý rohlík mívá kolem 1,5 gramu soli na 100 gramů, se solným posypem zhruba 2,1 gramu. Jeden 43gramový kus tak dodá asi 0,65 gramu soli a čtyři rohlíky za den znamenají zhruba polovinu denního maxima 5 gramů, které WHO doporučuje dospělým. Pečivo se na celodenním příjmu soli podílí odhadem 20 až 30 %.
Čtyři obyčejné rohlíky denně dodají zhruba polovinu denního maxima soli, které WHO doporučuje dospělým. Ilustrační foto. Zdroj: Hwanwoo Lee / Pexels.
Kdo chce sůl omezit, udělá dobře, když sáhne po pečivu bez posypu. Celozrnné pečivo přitom v šetření ústavu vyšlo jako nejméně slané. Pokud musíte sůl hlídat ze zdravotních důvodů, poraďte se o jídelníčku s lékařem.
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Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-18, https://www.rohlik.cz/1286399-pekarna-brod-rohlik-jemny-tukovy, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/chleba-neosidite-u-rohliku-uz-je-to-horsi-rika-sef-united-bakeries-73128, https://www.testypotravin.cz/testy/test-klasickych-rohliku, https://www.stobklub.cz/clanek/obsah-soli-v-pecivu/, https://www.arecenze.cz/clanky/nejhorsi-pecivo-ze-supermarketu-2026-tmavy-chleba-i-croissant-skryvaji-past-kterou-prozradi-jen-etiketa/, https://www.vitalia.cz/clanky/obsah-soli-v-chlebu-a-pecivu/