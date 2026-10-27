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Budu platit dobrovolně a ráda. Proč mi na veřejnoprávních médiích záleží?

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Dennívýzva
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Poplatky za Českou televizi a Český rozhlas se mohou zdát jako suchopárné téma bez praktického dopadu. Jenže právě o nich se rozhoduje, kdo bude klást politikům nepříjemné otázky a komu…
Budu platit dobrovolně a ráda. Proč mi na veřejnoprávních médiích záleží?

Budu platit dobrovolně a ráda. Proč mi na veřejnoprávních médiích záleží?

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 07:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Proboha!

Proboha.cz otevírá témata, která nejsou jen pro neděli. Věnuje se otázkám víry, hodnot, etiky, společnosti i mezilidských vztahů – ale nikoli způsobem, který káže nebo moralizuje. Nabízí dialog, přemýšlení, kontext. A často klade otázky, na které si odpovídáme každý trochu jinak. Najdete tu...

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