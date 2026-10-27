Nemáte na půdě tyhle staré časopisy po prarodičích. Stály 7 Kč v trafice a dnes za ně sběratelé z Německa platí až 69 000 Kč

Krabice se svázanými sešity po babičce a dědovi obvykle putuje do sběrny nebo do kontejneru na papír. Mezi nimi se ale může schovávat kousek, o který se dnes přetahují sběratelé. A nejen ti čeští, protože internetové aukce s retro poklady už dávno nekončí na hranicích.
Kilogram papíru za pár korun
Kdo odveze stoh starých časopisů do výkupny, moc nezbohatne. Sběrny podle svých ceníků platí za kilogram novin a časopisů od 50 haléřů do 2,50 Kč. Za plnou krabici tak člověk utrží pár korun.
Úplně jiná situace nastane, když v hromádce leží první číslo Čtyřlístku. Komiks o Fifince, Myšpulínovi, Bobíkovi a Pinďovi poprvé vyšel 15. května 1969 v nakladatelství Orbis a v trafice stál 7 Kčs. Za zachovalý výtisk se dnes platí desítky tisíc korun.
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Nejvíc zaplatil kupec na aukčním portálu Aukro v dubnu 2026, kdy první Čtyřlístek odešel za 69 400 Kč. Prodávající ho prý přes tři desetiletí nechal ležet v zásuvce, takže se do aukce dostal čistý, nepopsaný a s celými listy.
„V takto zachovalém původním stavu se dnes první Čtyřlístek prakticky nedá sehnat,“ uvedl v tiskové zprávě Aukra Pavel Krejčíř, expert portálu na sběratelství a starožitnictví.
Jednotlivé aukce dopadají různě. V roce 2020 se stejné číslo vydražilo za 44 900 Kč, v létě 2022 za 35 200 Kč a v lednu 2024 už za 55 000 Kč. Dlouhodobě ale cena jasně roste.
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Vývoj cen prvního čísla na Aukru:
Kdy se první číslo prodalo Cena 2020 44 900 Kč léto 2022 35 200 Kč leden 2024 55 000 Kč duben 2026 69 400 Kč Proč je jednička tak vzácná
Nakladatelství Orbis původně chystalo jediný sešit. Zájem dětí ale přinutil autory kreslit další díly a na konci 80. let už se jedno číslo tisklo v nákladu až 220 tisíc kusů. Ani to nestačilo a Čtyřlístek patřil k nedostatkovému zboží, se kterým děti mezi sebou čile obchodovaly.
Ohmataný stav raných kusů má proto jasné vysvětlení. Sešity šly z ruky do ruky, luštily se v nich křížovky a malovalo se do nich. Pěkně uložený výtisk z roku 1969 je dnes skutečná vzácnost.
Přečtěte si také: Vložte utěrku do zásuvky na zeleninu v lednici: Proč se to vyplatí a kdy ji vyměnit Rané výtisky Čtyřlístku prošly rukama mnoha dětí, a proto je zachovalý kus z roku 1969 tak vzácný. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Stav rozhoduje o tisících
Ne každá jednička se ale prodá za rekordní částku. V listopadu 2025 odešel na Aukru výtisk čísla 1, nabízený v kolekci raných Čtyřlístků, za necelých 25 000 Kč. Rozdíly mezi aukcemi jsou tedy velké a sběratelé nejvíc hledí na to, jak dobře se sešit zachoval.
Než sešit nabídnete, prohlédněte si ho proto pečlivě. Cenu citelně srážejí:
vyplněná křížovka, podpis perem, utržený roh.
Ověřte si také, že máte opravdu první číslo z roku 1969 od nakladatelství Orbis.
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Z českých aukcí se postupně stává středoevropské tržiště. Aukro se rozšířilo do Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Rakouska a Německa a zásilky umí doručit i za hranice. Kupci z Německa tak mohou o české sběratelské kusy přihazovat z domova a o dopravu přes hranice se postará platforma.
Šéf Aukra Peter Topor výběr zemí vysvětluje společnou historií bývalého Rakouska-Uherska, která podle něj formovala i podobný vkus tamních sběratelů. Než tedy krabici se starými časopisy odvezete do sběrny, projděte ji sešit po sešitu. Jeden správný kus může vynést víc než tuna papíru.
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Zdroje: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/542737-nemate-je-doma-za-stare-komiksy-muzete-dostat-i-poradny-balik, https://zpravy.kurzy.cz/840664-listopadove-aukce-na-aukru-ovladli-veterani-ale-na-sve-si-prisli-i-sberatele-minci-radu-slavneho/, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-firmy-stare-mocnarstvi-oziva-aukro-chce-obsadit-cele-rakousko-uhersko-292021, https://forbes.cz/restart-aukra-ceske-online-trziste-chce-byt-jednickou-ve-sberatelstvi-i-v-re-commerce/, https://www.novinky.cz/clanek/kultura-pred-45-lety-vyslo-prvni-cislo-komiksu-ctyrlistek-228350, https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cty%C5%99l%C3%ADstek_(%C4%8Dasopis), https://www.finance.cz/clanky/mate-doma-stare-noviny-a-casopisy-zjistili-jsme-kde-je-vykoupi-a-kolik-za-ne-dostanete/, https://zpravy.kurzy.cz/859976-prvni-cislo-ctyrlistku-se-prodalo-za-temer-70-tisic-korun/