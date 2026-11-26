Česko čeká další období výrazných mrazů, které se podle předpovědí neomezí pouze na horské oblasti. Největší ochlazení meteorologové očekávají na přelomu listopadu a prosince, kdy mohou noční teploty v některých místech klesnout mezi minus 10 až minus 15 stupňů Celsia. Zimní charakter počasí má pokračovat také během prvních prosincových dnů.
Podle měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu bude druhá polovina posledního listopadového týdne a pravděpodobně také většina následujícího týdne teplotně výrazně podprůměrná. Oproti dlouhodobému normálu se očekává odchylka přibližně tři stupně pod obvyklými hodnotami. Průměrné týdenní teploty by se měly pohybovat mezi minus dvěma až minus pěti stupni, což naznačuje, že chladné počasí nebude záležitostí jediného mrazivého rána.
Mrznout může i během dne
Výrazné ochlazení se projeví také na denních teplotách. Meteorologové pro nejbližší období počítají s maximy převážně mezi minus čtyřmi a plus jedním stupněm. Pouze výjimečně, především v Čechách, mohou teploty krátkodobě vystoupit výše nad bod mrazu.
Na řadě míst se tak mohou objevit takzvané ledové dny, během kterých teplota vzduchu zůstává pod nulou nepřetržitě. V takových podmínkách se může déle udržet také sněhová pokrývka, kterou má na velkou část republiky přinést čtvrteční sněžení.
Podobný vývoj naznačují i zahraniční předpovědi. Televize Nova s odkazem na norský meteorologický server Yr.no upozornila, že v příštím týdnu mohou teploty v Brně a Zlíně klesnout k minus devíti stupňům. Pro Prahu a Plzeň uváděla minima kolem minus sedmi stupňů. Jde o předpovědní hodnoty pro konkrétní města, které se mohou při dalších aktualizacích změnit.
Ještě výraznější mrazy připouští celorepublikový výhled českých meteorologů. Ten na přelomu týdne počítá také s možností teplot mezi minus 10 až minus 15 stupni. Neznamená to však, že takové hodnoty budou naměřeny na celém území. Výsledná minima se mohou mezi jednotlivými oblastmi výrazně lišit.
První prosincové dny zůstanou chladné
Změna počasí souvisí s příchodem studeného vzduchu do střední Evropy. Zatímco předchozí listopadový týden byl ještě relativně teplý a jeho průměrná teplota dosahovala přibližně šesti stupňů, závěr měsíce přinese výrazně odlišné podmínky.
Vedle nízkých teplot budou důležité také srážky. Čtvrteční sněžení má zasáhnout většinu republiky, v jihovýchodní polovině území může být přechodně vydatnější. V následujícím týdnu už meteorologové očekávají méně srážek. Pokud se objeví, mělo by jít převážně o slabé sněžení.
Výraznější zmírnění mrazů by mohlo přijít až na přelomu první a druhé prosincové dekády. Podle dlouhodobého výhledu by se tehdy průměrné teploty měly postupně vracet k hodnotám blízkým nule. Noci mají zůstat převážně mrazivé, zatímco během dne by se teploty mohly dostávat lehce nad bod mrazu. Měsíční předpověď ovšem popisuje pravděpodobný vývoj počasí v celé republice, nikoliv přesné teploty pro jednotlivá města. Konkrétní hodnoty i načasování nejsilnějších mrazů se proto budou v dalších dnech upřesňovat.