Chalupa vypadá tak trochu jako zaoceánská loď
Jana Švandová si s manželem Pavlem Satoriem pořídila své venkovské útočiště nedaleko Prahy už před více než dvaceti lety. Na jeho podobě se podílela nizozemská architektka Saskia Fokkema, rodinná přítelkyně, a také hereččin manžel, který pracoval jako projektový manažer. Samotná stavba trvala téměř dva roky.
Výsledkem je objekt, který se od tradičních českých chalup výrazně liší. Jeho základem je ocelová konstrukce, kterou doplňuje dřevo, izolace a sádrokarton. Podlouhlý tvar a kovové prvky daly vzniknout přezdívce Titanic. Herečka sama ale své venkovské sídlo označuje mnohem skromněji. Říká mu jednoduše chaloupka.
Pozemek má štědrou rozlohu okolo 4000 metrů čtverečních. Dům je navržený tak, aby do něj pronikalo co nejvíce denního světla. Velká okna propojují interiér s okolní zahradou. Zvláštní je také samotné uspořádání místností. Z obývacího pokoje s kuchyňským koutem se dá procházet kolem dokola směrem k ložnici a koupelně.
Koupelna bez dveří a bidet, na který nedá dopustit
Právě koupelna patří k nejdiskutovanějším částem domu. Není totiž oddělená klasickými dveřmi, ale tvoří průchozí prostor. Švandová v původním rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že si na toto řešení musela zvyknout.
"Nejdřív mi vadilo, že je takhle otevřená, ale časem jsem přivykla. Co je pro mě ale hodně důležité a bez čeho bych si už vybavení koupelny nedovedla představit, je bidet. Mám ho na chalupě i v pražském bytě a je to velice příjemná záležitost," svěřila se herečka.
Moderní vzhled interiéru podtrhují černě natřené železné sloupy a další kovové prvky. Převládají spíše šedé odstíny, které změkčuje dřevěná podlaha a barevné doplňky. Kuchyň je propojená s obývacím pokojem a nechybí ani bar se židlemi. Herečka si toto řešení pochvaluje hlavně při návštěvách. Může připravovat občerstvení a současně si povídat s hosty.
Bazén si musela prosadit
Jedním z největších přání Jany Švandové byl bazén. Původně s ním manžel při plánování příliš nepočítal, herečka si ho ale nakonec prosadila. Není sice velký, má však protiproud, takže se v něm dá i zaplavat.
Voda je pro ni důležitá a pobyt u bazénu jí částečně nahrazuje letní dovolenou u moře. Na chalupu totiž jezdí především odpočívat a užívat si soukromí.
Velkou roli v tom hraje také zahrada. Tu navrhl profesionální zahradník podle hereččiných představ. Švandová chtěla, aby přirozeně zapadala do okolní krajiny a nevyžadovala příliš mnoho práce. Proto na pozemku převládají nenáročné keře a stromy, kterým vyhovuje zdejší chladnější a větrnější prostředí. Sama herečka se věnuje hlavně bylinkám a občas zasadí nějakou květinu.
Dnes dům obklopuje vzrostlá zeleň, která jeho původně výrazný moderní vzhled příjemně zjemňuje. Terasa a okolní rostliny vytvářejí příjemné místo k odpočinku a stavba díky nim působí mnohem přirozeněji než na fotografiích z doby svého vzniku.
Na chalupě nechce být otrokem zahrady
Švandová už při plánování myslela na to, že venkovské sídlo má sloužit především k relaxaci. Nechtěla trávit volné dny neustálou údržbou domu a zahrady. V původním rozhovoru také upozornila na několik věcí, které by dnes udělala jinak. Například lakovaná podlaha se podle ní snadno poškrábala a vnitřní krb zabíral více místa, než bylo potřeba.
Přesto je s výsledkem spokojená. Chalupa jí poskytuje soukromí, pohodlí a možnost na chvíli uniknout z pracovního života. Trvalé bydlení mimo Prahu si ale nikdy nezvažovala. Venkovské prostředí si užívá hlavně o víkendech a během léta, kdy se sem může vracet za klidem a odpočinkem.
Zdroje článku: idnes.cz, living.iprima.cz, cnn.iprima.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá