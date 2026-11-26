Silnice, na které údajně nefunguje gravitace
Ono zvláštní místo se nachází nedaleko osady Kačerov v Orlických horách, na silnici směrem k Prorubkám. Řidiči tu často zkoušejí jednoduchý pokus. Zastaví automobil, zařadí neutrál a uvolní brzdu. Vůz se začne pomalu pohybovat, jenže podle okolní krajiny to vypadá, jako by jel vzhůru do svahu.
Stejný experiment lze provést s obyčejnou plastovou lahví nebo míčem. Předměty se rozkutálejí směrem, který lidské oko vyhodnocuje jako stoupání. Není proto divu, že se o místo začali zajímat lidé fascinovaní nevysvětlitelnými jevy. Objevovaly se úvahy o magnetickém poli, zvláštních gravitačních silách i dalších neobvyklých příčinách.
Jeden z pokusů s lahví si můžete prohlédnout ve videu:
Quadrantický rovinoměr versus vodováha
Kačerovem se zabýval také klub Záblesk, jehož členové se věnují paranormálním jevům. Jeho předseda Zdeněk Marek se pokoušel sestavit vlastní měřicí přístroje. Jeden z nich, takzvaný quadrantický rovinoměr, měl s pomocí polohy Slunce určit skutečnou rovinu terénu.
Marek vyslovil domněnku, že v lokalitě působí elektromagnetické vlnění podobné gravitaci. Pro existenci takového jevu však neexistoval žádný přesvědčivý vědecký důkaz.
V prosinci 2009 se na místo vypravila novinářka Helena Vacková z deníku Právo. Ta si s sebou místo složitých vynálezů přivezla obyčejnou vodováhu. Díky ní ověřila, že silnice ve směru zdánlivého stoupání ve skutečnosti klesá. To byl první důkaz, že za podivným chováním kutálejících se předmětů stojí lidské vnímání, nikoli změna fyzikálních zákonů.
Rozhodlo geodetické měření
V dubnu 2010 se lokalita dočkala geodetického měření. Jeho výsledky potvrdily, že silnice má zcela běžný sklon a žádná gravitační anomálie se zde nevyskytuje. Vysvětlení spočívá v optickém klamu, který dokáže lidské oko pořádně zmást.
V okolí totiž chybí jednoznačný horizont. Terén je zvlněný, silnice se vine mezi svahy a stromy a člověk nemá k dispozici spolehlivý orientační bod, podle kterého by mohl správně posoudit její sklon. Mozek si proto okolní krajinu vyloží nesprávně a klesající vozovku vnímá jako stoupající.
Nejde přitom o žádnou zvláštnost, která by se vyskytovala pouze v Orlických horách. Podobné gravitační kopce, jak se těmto místům někdy říká, najdeme v různých koutech světa. Vždy jde o kombinaci skutečného sklonu terénu a klamného vizuálního dojmu.
Kačerov ukrývá i další zajímavosti
Samotná osada stojí za návštěvu také z jiných důvodů. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1571. Její vznik pravděpodobně souvisel se sklářskou hutí, která se sem přestěhovala z nedaleké Kunčiny Vsi.
Kačerov si dodnes zachoval řadu původních roubených chalup typických pro Orlické hory. Dominantou osady je pozdně barokní kostel svaté Kateřiny, postavený v letech 1796 až 1798. V okolí se nachází také přírodní rezervace Rašeliniště Kačerov, která chrání cenné mokřadní prostředí.
Od roku 2016 je Kačerov vesnickou památkovou rezervací. Návštěvníci tak mohou spojit malý fyzikální experiment s výletem do krajiny, která si uchovala svůj historický ráz. A pokud se jim bude zdát, že jejich auto jede samo do kopce, mohou si být jistí alespoň jednou věcí: gravitace v Orlických horách stále funguje.
Zdroje článku: rychnovsky.denik.cz, novinky.cz, medium.seznam.cz, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý