Praha: Koledy a dárky, které pomáhají
Václavské Vánoce letos hledejte na jiném místě, než napovídá jejich název. Kvůli úpravám horní části Václavského náměstí se přesouvají do parku za Staroměstskou radnicí, kde potrvají od 28. listopadu do 25. prosince. Vedle koncertů a dětských sborů nabídnou výrobky chráněných dílen a neziskových organizací. Slavnostní program je připraven na 30. listopadu: od 15.45 zahraje Podřipský žesťový kvintet české koledy a od 17 hodin kapela The Brownies. Při nákupu drobného dárku tak můžete zároveň přispět na dobrou věc. Více zde: Program Václavských Vánoc.
Plzeň: Monika Absolonová pod rozsvíceným stromem
Na náměstí Republiky začne adventní slavnost v neděli 29. listopadu v 16 hodin. Vystoupí dětský sbor Kajetán, folklorní soubor Jiskra i Pilsner Jazz Band. Strom se rozsvítí v 18 hodin a o pět minut později začne vystoupení Moniky Absolonové. Kdo dá přednost komornějšímu zážitku, může během adventu zamířit do katedrály svatého Bartoloměje. Chystají se tam varhanní improvizace, roráty v podání souboru Ritornello i vánoční koncert Karmíny. Více zde: Podrobnosti na webu Kulturní Plzeň.
Liberec: Skleněný sněhulák a adventní zpívání
Severočeský advent připomene také zdejší sklářskou tradici. V sobotu 28. listopadu ve 14 hodin je v programu libereckých trhů slavnostní křest skleněného sněhuláka z dílny Jiřího Pačinka. Následovat má vánoční pohádka Báby Marzěny, v 17 hodin pak adventní zpívání Davida Watzla na Soukenném náměstí. Příjemný tip pro ty, kteří chtějí spojit procházku městem s něčím neobvyklým a vzít s sebou i malé návštěvníky. Více zde: Program Libereckého adventu ke stažení.
Hradec Králové: Vyzkoušejte si modrotisk, paličkování nebo figurky ze šustí
Pro milovníky poctivého řemesla je výborným cílem Muzejní adventní trh od 27. do 29. listopadu. Okolí Muzea východních Čech na Eliščině nábřeží zaplní téměř stovka řemeslníků, výrobců a prodejců. Uvnitř muzea můžete nahlédnout pod ruce řezbářům a vyzkoušet si tradiční techniky včetně modrotisku, paličkování či práce se skleněnými korálky. Atmosféru doplní hudební vystoupení žáků ZUŠ Střezina. Trh začíná v pátek v 15 hodin, o víkendu v 10 hodin; v neděli končí už v 16 hodin. Více zde: Program muzea.
FOTO: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
FOTO: Město Český Krumlov
FOTO: Město Český Krumlov
Český Krumlov: Advent v kulisách historického města
Krumlovské náměstí Svornosti už vánoční trh hostí, slavnostní zahájení adventu s rozsvícením stromu však přijde 29. listopadu v 16.30. Pokud vyrazíte o den dříve, můžete si 28. listopadu od 16 hodin poslechnout folkový Spolektiv. Program dalších týdnů počítá s andělským průvodem, Ježíškovou poštou, koncerty a Živým Betlémem. Pro návštěvu s vnoučaty stojí za pozornost také příjezd Bílé paní 6. prosince. Více zde: Přehled krumlovského adventu.
Jihlava: Šansony, Nezmaři a vánoční koncerty v gotické síni
Jihlavská radnice nabízí možnost užít si advent v teple a v krásném historickém prostředí. Velká gotická síň přivítá 7. prosince Šansonárium s Miloněm Čepelkou, jehož texty zazpívá Petra Tenorová. 11. prosince přijedou Nezmaři, 13. prosince Cimbal Classic a 14. prosince sopranistka Tereza Mátlová. Všechna uvedená vystoupení začínají v 18 hodin. Na koncerty se prodávají vstupenky, proto s jejich zajištěním neotálejte — večer s písněmi bratří Nedvědů už pořadatel označuje jako vyprodaný. Více zde: Advent na jihlavské radnici
Rozsvěcení vánočního stromu v Brně v roce 2025. FOTO: Andrea Špak
Brno: Vánoční hudba pod klenbami vodojemů
Jedním z nejneobvyklejších letošních tipů jsou koncerty každou adventní neděli ve Vodojemech Žlutý kopec. Program nabídne vánoční filmovou hudbu Moravského klavírního tria, pěvkyně Drei Engel, sbor Gloria Brunensis i starou hudbu souboru Ensemble Thesaurus Musicum. Historické podzemní prostory slibují úplně jiný zážitek než běžné pódium na náměstí. Od 27. listopadu navíc centrum doplní šest světelných instalací adventní edice Brno Art Open. S vnoučaty můžete navštívit také Magický les na nádvoří Nové radnice. Více zde: Podrobnosti a odkazy na program
Zlín: Andělé na chůdách, housle a Kateřina Marie Tichá
Náměstí Míru ožije programem od 27. listopadu do 23. prosince. Na první adventní neděli 29. listopadu jsou připraveni svítící andělé na chůdách, vystoupení Bartošova dětského souboru i vánoční housle Veroniky Linhartové. Strom se rozsvítí v 17.45, po něm zahrají DockUK a Eniesa. Další výrazný koncert přijde 6. prosince v 18 hodin, kdy vystoupí Kateřina Marie Tichá s kapelou Bandjeez. Více zde: Oficiální program Adventního Zlína
Ostrava: Každá adventní neděle s jinou hudební hvězdou
Ostravské Masarykovo náměstí vsadilo na pestrou koncertní nabídku. Rozsvícení stromu 28. listopadu doprovodí program s Bombarďákem a písničkářem Michalem Horákem. Nedělní koncerty pak postupně nabídnou Sebastiana 29. listopadu, Vesnu 6. prosince, Moniku Absolonovou 13. prosince a Mňágu a Žďorp 20. prosince. Na sousedním Jiráskově náměstí se chystají víkendové dílny a divadla pro děti. Adventní kulturní program uzavře 23. prosince Hana Fialová s Bandem Jakuba Žídka. Více zde: Program zveřejněný městem Ostrava.