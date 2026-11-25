Základní zákonná podmínka pro řádný starobní důchod je dosažení důchodového věku a získání potřebné doby pojištění. U většiny dnešních žadatelů jde o 35 let včetně započitatelných náhradních dob. Alternativně může stačit 30 let skutečné doby pojištění bez náhradních dob. Významný rozdíl je proto mezi roky, kdy člověk odváděl důchodové pojistné, a dobami, které se mohou podle zákona započítat, přestože v nich běžnou mzdu nepobíral.
Mezi náhradní doby mohou při splnění podmínek patřit například péče o dítě do čtyř let nebo péče o závislou osobu. Některé jiné životní situace se hodnotí jen omezeně nebo vůbec. Člověk, který strávil mnoho let mimo pojištěné zaměstnání, by proto neměl automaticky vycházet z počtu kalendářních let od nástupu do první práce. Rozhodující je konkrétní evidence důchodového pojištění.
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Proč ne každý potřebuje právě 35 let
Zákon zná také zvláštní možnost získat nárok při kratší době pojištění, ale za odlišných věkových podmínek. Jedna cesta vychází z 20 let pojištění včetně náhradních dob, případně z 15 let bez náhradních dob; po roce 2024 však musí žadatel dosáhnout věku nejméně o dva roky vyššího, než je důchodový věk muže stejného data narození. Čísla 20 nebo 15 let proto nejsou obecnou náhradou za požadavek 35 let v řádném důchodovém věku.
Představme si muže, který měl dlouhé období nepravidelných výdělků a eviduje jen 28 let pojištění. Pokud jde o skutečně pojištěnou práci a splní ostatní zákonné podmínky, může být posouzen podle alternativy 30 let bez náhradních dob až po doplnění chybějících let. Jestliže je už ve vyšším věku, mohou se otevřít jiné zákonné možnosti. V každém případě je nutné oddělit nárok na důchod od jeho výše: i po získání nároku se konkrétní částka počítá ze zaznamenaných dob a výdělků.
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Chybějící roky někdy napravit lze, ale ne bez omezení
Člověk, kterému v přehledu důchodového pojištění schází například dva roky, by měl nejprve ověřit, zda opravdu nepracoval, nebo pouze chybí doklad. V druhém případě může pomoci dodatečné doložení pracovního poměru, doby podnikání či některé náhradní doby. Jinou možností je dobrovolná účast na důchodovém pojištění, pro kterou ale platí vlastní podmínky, časové limity a výše pojistného. Není možné předpokládat, že lze kdykoli a za libovolnou cenu doplatit celou nepojištěnou minulost.
Velmi důležité je také rozlišit nárok na důchod od jeho výše. Pokud by byl v budoucnu zákonem snížen počet potřebných let například na 25, mohl by se otevřít nárok lidem, kteří jej dnes nemají. Kratší doba pojištění může snížit procentní část důchodu. Na její výši mají vliv také započtené výdělky. Případné zvýšení minimálních důchodů od roku 2027 je samostatným pravidlem, které neřeší každou mezeru v pojistné historii.
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Návrh 25 let by mohl některým lidem pomoci
V rámci projednávání důchodové novely se objevil pozměňovací návrh snížit potřebnou dobu pojištění na 25 let při dosažení důchodového věku. Pokud by byl v konkrétní podobě přijat, mohl by usnadnit vznik nároku například lidem s dlouhými výpadky v kariéře. Nesmí se však tvrdit, že takový nárok platí už nyní. Po druhém čtení se stále rozhoduje o konečné podobě zákona a případné účinnosti.
Pro zájemce o důchod je nejpraktičtější ověřit chybějící doby v evidenci dřív, než podá žádost. Může jít o neodeslané údaje bývalého zaměstnavatele, chybějící dobu péče nebo práci v zahraničí. Jestliže lze některé období doložit, může se celkový součet zvýšit i bez dalšího roku práce. U ostatních situací připadá v úvahu další pojištěná práce nebo za určitých zákonných podmínek dobrovolné důchodové pojištění.
Samostatným problémem je práce na dohody s nízkou odměnou. Pokud příjem nedosáhne hranice účasti na pojištění, daná činnost nemusí vytvářet potřebné důchodové roky. Člověk tak může mít pocit, že pracoval, ale při žádosti zjistí, že mu evidence pro starobní důchod některé měsíce nezapočítává. Proto se vyplatí kontrolovat nejen smlouvu, ale také odvody a evidenci.
Zkrácení doby pojištění může být důležitou sociální změnou, ale samo nezvyšuje všechny penze. Ke dni 23. listopadu 2026 byl návrh u sněmovního tisku 270 vedený jako pozměňovací návrh.
MPSV, ČSSZ, psp.cz, paragrafiq.cz